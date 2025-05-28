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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,084 منذ بدء العدوان

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,084 منذ بدء العدوان

2025-05-28 10:05:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,084 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
وأضافت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 123,308 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى استشهاد 28 فلسطينيا، منهم 5 شهداء تم انتشالهم، و179 مصابا، خلال 24 ساعة، منوهة إلى أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمالي قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.
وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت (3,924 شهيدا، و11,267 مصابا).
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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