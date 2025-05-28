ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,084 منذ بدء العدوان

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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,084 منذ بدء العدوان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,084 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
وأضافت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 123,308 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى استشهاد 28 فلسطينيا، منهم 5 شهداء تم انتشالهم، و179 مصابا، خلال 24 ساعة، منوهة إلى أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمالي قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.
وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت (3,924 شهيدا، و11,267 مصابا).
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأضافت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 123,308 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى استشهاد 28 فلسطينيا، منهم 5 شهداء تم انتشالهم، و179 مصابا، خلال 24 ساعة، منوهة إلى أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمالي قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.
وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت (3,924 شهيدا، و11,267 مصابا).
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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