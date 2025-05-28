كارثة صحية وشيكة في غزة: 22 مستشفى خارج الخدمة و 25 محطة أوكسجين مدمرة

MENAFN - Palestine News Network ) غوة -PNN- حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من لحظات كارثية تُهدد تقديم الرعاية الطبية في حال توقف أو تعطل ماتبقى من محطات الأوكسجين في المستشفيات.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن 25 محطة أوكسجين من أصل 34 محطة تم تدميرها بالكامل خلال اجتياح المستشفيات، مشيراً إلى أن 9 محطات فقط تعمل بشكل جزئي، ولا تلبي احتياج المرضى.

وناشدت الجهات المعنية كافة العمل بشكل عاجل على إدخال محطات الأوكسجين، مؤكدةً ازدياد الحاجة لإنتاج كميات مضاعفة من الأوكسجين في الأقسام داخل المستشفيات، وأهمها العناية المركزة والعمليات وأقسام حضانات الأطفال و الطوارئ.

وحذرت الوزارة من مؤشرات كارثية تعصف بالمشهد الصحي والإنساني في قطاع غزة بعد 600 يوم على حرب الإبادة الجماعية، موضحةً أن 22 مستشفى خرجت عن الخدمة من أصل 38 مستشفى.

وأشارت إلى أن 47% من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر، و65% من قائمة المستهلكات الطبية رصيدها صفر.

ولفتت إلى أن 30 مركز رعاية أولية فقط تعمل حالياً من أصل 105 مراكز، فيما تتجاوز نسبة إشغال الأسرة 106%، وتعمل 50 غرفة عمليات حالياً في ظروف كارثية من أصل 104 غرفة.

ودمر الاحتلال، بحسب الوزارة، 12 جهاز تصوير مقطعي من أصل 19 جهازاً، و7 أجهزة رنين مغناطيسي، ليصبح قطاع غزة خالياً من أجهزة الرنين التشخيصية، وسط عجز كبير في أجهزة التصوير الطبي.

كذلك، يعمل 49 مولداً كهربائياً فقط من أصل 110 في مستشفيات القطاع، وهي بحاجة عاجلة للصيانة وتعزيز أرصدة الوقود.

وأكدت وزارة الصحة في القطاع أن 41% من مرضى الفشل الكلوي توفوا خلال الحرب، و477 مريضاً ممن ينتظرون السفر للعلاج في الخارج توفوا، فيما توفي 60 طفلاً من جراء سوء التغذية.

وما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ويقصف المستشفيات والمراكز. وقد اعتقل أكثر من 360 من الكوادر الطبية منذ بداية الحرب، ما فاقم من أزمة الطواقم العاملة في ظل العجز الكبير في المعدات والأدوية.

ويوم أمس، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مباشر على المبنى الرئيسي لمستشفى العودة في تل الزعتر شمالي قطاع غزة، ما أثار مخاوف من خروج مرافق إضافية عن الخدمة في ظل نقص التجهيزات والإمدادات.