التربية: مدارسنا تحصد جوائز ومراكز متقدمة في مهرجان أفلام الطلبة في التشيك

التربية: مدارسنا تحصد جوائز ومراكز متقدمة في مهرجان أفلام الطلبة في التشيك
والفائزون؛ هم الطالبة حلا حازم شملاوي، من مدرسة بنات حارس الأساسية في تربية سلفيت، وفراس عبد الواحد ورؤى بركة من مدرسة زياد أبو عين الأساسية العليا في تربية رام الله والبيرة عن فيلمين من مدارس افتراضية في قطاع غزة، وأمل ربعي من مدرسة التوانة الثانوية المختلطة في تربية يطا، وصبا سلايمة من مدرسة الفتاة اللاجئة الشاملة في القدس، وغنى سليمان من مدرسة بنات بيت إيبا الثانوية في تربية نابلس، وإلين إيهاب وأحمد مرعي وعبد الرحمن حج حمد وإيمان غزال وإلين الششتري وهيف معاني وهلال المصري من مدرسة وكلية الروضة في نابلس.
وأشادت وزارة التربية والتعليم العالي بهذا الفوز المشرّف، مؤكدة أن الإنجاز يعكس إبداع الطلبة الفلسطينيين وقدرتهم على المنافسة عالميًا رغم كل التحديات؛ معربةً عن فخرها بجهود المعلمين والإدارات المدرسية الذين كانوا شركاء حقيقيين في دعم الطلبة وتوجيههم لإنتاج محتوى رقمي متميز يعكس الواقع الفلسطيني بطريقة حضارية ومبتكرة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "إن هذا الفوز هو رسالة واضحة بأن التعليم في فلسطين رغم كل المعيقات، هو تعليم حي وفاعل، ينتج طلبة مبدعين قادرين على تمثيل وطنهم في أهم المحافل الدولية".
وقد تناولت الفيديوهات الفائزة قضايا وموضوعات متنوعة تُجسد حياة الإنسان الفلسطيني اليومية، وتعكس التحديات التي يواجهها الطلبة في ظل الاحتلال والإبادة المتواصلة، إلى جانب إبراز جوانب من صموده، وأحلامه، وهويته الجامعة. وقد عبّر الطلبة من خلال أعمالهم المصوّرة عن تجارب واقعية بأسلوب إبداعي وإنساني مؤثر، مستخدمين أدوات بسيطة ورسائل قوية.
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