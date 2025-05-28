التربية: مدارسنا تحصد جوائز ومراكز متقدمة في مهرجان أفلام الطلبة في التشيك

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- حققت فلسطين إنجازًا تربويًا لافتًا بفوز مدارس فلسطينية في مهرجان عالمي للأفلام القصيرة من إنتاج الطلبة، الذي نظّمته افتراضياً مؤسسة براغ في جمهورية التشيك، بمشاركة دولية واسعة.

والفائزون؛ هم الطالبة حلا حازم شملاوي، من مدرسة بنات حارس الأساسية في تربية سلفيت، وفراس عبد الواحد ورؤى بركة من مدرسة زياد أبو عين الأساسية العليا في تربية رام الله والبيرة عن فيلمين من مدارس افتراضية في قطاع غزة، وأمل ربعي من مدرسة التوانة الثانوية المختلطة في تربية يطا، وصبا سلايمة من مدرسة الفتاة اللاجئة الشاملة في القدس، وغنى سليمان من مدرسة بنات بيت إيبا الثانوية في تربية نابلس، وإلين إيهاب وأحمد مرعي وعبد الرحمن حج حمد وإيمان غزال وإلين الششتري وهيف معاني وهلال المصري من مدرسة وكلية الروضة في نابلس.

وأشادت وزارة التربية والتعليم العالي بهذا الفوز المشرّف، مؤكدة أن الإنجاز يعكس إبداع الطلبة الفلسطينيين وقدرتهم على المنافسة عالميًا رغم كل التحديات؛ معربةً عن فخرها بجهود المعلمين والإدارات المدرسية الذين كانوا شركاء حقيقيين في دعم الطلبة وتوجيههم لإنتاج محتوى رقمي متميز يعكس الواقع الفلسطيني بطريقة حضارية ومبتكرة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إن هذا الفوز هو رسالة واضحة بأن التعليم في فلسطين رغم كل المعيقات، هو تعليم حي وفاعل، ينتج طلبة مبدعين قادرين على تمثيل وطنهم في أهم المحافل الدولية".

وقد تناولت الفيديوهات الفائزة قضايا وموضوعات متنوعة تُجسد حياة الإنسان الفلسطيني اليومية، وتعكس التحديات التي يواجهها الطلبة في ظل الاحتلال والإبادة المتواصلة، إلى جانب إبراز جوانب من صموده، وأحلامه، وهويته الجامعة. وقد عبّر الطلبة من خلال أعمالهم المصوّرة عن تجارب واقعية بأسلوب إبداعي وإنساني مؤثر، مستخدمين أدوات بسيطة ورسائل قوية.