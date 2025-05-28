غرفة العمليات الحكومية تجدد دعوتها إلى فتح المعابر: شعبنا في غزة أعظم من أن يهان عند حواجز المساعدات

غرفة العمليات الحكومية تجدد دعوتها إلى فتح المعابر: شعبنا في غزة أعظم من أن يهان عند حواجز المساعدات
وشددت غرفة العمليات، في بيان اليوم الأربعاء، على أن عسكرة الإغاثة وتجريم المحتاجين تحت ذريعة التفتيش والتدقيق، لا يؤديان إلا إلى مزيد من الألم والمعاناة، مشيرةً إلى أن مشاهد تزاحم المواطنين وتدافعهم للحصول على المساعدات الغذائية والإنسانية تدمي القلب، في وقت تُغلق فيه إسرائيل المعابر منذ مارس الماضي، وتمنع دخول الغذاء والدواء، ما أدى إلى مجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال وكبار السن.
وجددت غرفة العمليات دعوتها إلى فتح المعابر بشكل عاجل ودائم ودون شروط، وإدخال المساعدات المتراكمة عند المعابر فورًا، بما يضمن توزيعها العادل والشفاف على جميع المواطنين.
وقالت إن شعبنا الصامد في غزة أكد منذ عقود، أنه أعظم من أن يُذل عند حواجز المساعدات وممرات القهر.
كما دعت غرفة العمليات أحرار العالم وكل المؤسسات الأممية إلى الوقوف بحزم، والضغط على الاحتلال، وتفعيل الأدوات الدولية الكفيلة بفتح المعابر وإدخال المساعدات، بما يضمن كرامة الإنسان ويصون إنسانيته، وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
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