غرفة العمليات الحكومية تجدد دعوتها إلى فتح المعابر: شعبنا في غزة أعظم من أن يهان عند حواجز المساعدات

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- أكدت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، أن استمرار الاحتلال في سياسة التجويع الممنهجة بحق نحو 2.4 مليون مواطن، وتحكّمه في المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى أداة للابتزاز السياسي والعسكري، يُعد إلغاءً تامًا للعمل الإنساني ومبادئه الدولية. ووصفت ما يجري في قطاع غزة بأنه "جريمة غير مسبوقة في التاريخ الإنساني".

وشددت غرفة العمليات، في بيان اليوم الأربعاء، على أن عسكرة الإغاثة وتجريم المحتاجين تحت ذريعة التفتيش والتدقيق، لا يؤديان إلا إلى مزيد من الألم والمعاناة، مشيرةً إلى أن مشاهد تزاحم المواطنين وتدافعهم للحصول على المساعدات الغذائية والإنسانية تدمي القلب، في وقت تُغلق فيه إسرائيل المعابر منذ مارس الماضي، وتمنع دخول الغذاء والدواء، ما أدى إلى مجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال وكبار السن.

وجددت غرفة العمليات دعوتها إلى فتح المعابر بشكل عاجل ودائم ودون شروط، وإدخال المساعدات المتراكمة عند المعابر فورًا، بما يضمن توزيعها العادل والشفاف على جميع المواطنين.

وقالت إن شعبنا الصامد في غزة أكد منذ عقود، أنه أعظم من أن يُذل عند حواجز المساعدات وممرات القهر.

كما دعت غرفة العمليات أحرار العالم وكل المؤسسات الأممية إلى الوقوف بحزم، والضغط على الاحتلال، وتفعيل الأدوات الدولية الكفيلة بفتح المعابر وإدخال المساعدات، بما يضمن كرامة الإنسان ويصون إنسانيته، وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.