الخلايلة : خطة لتفويج الحجاج الأردنيين تجنبا لحرارة الشمس والازدحام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، الأربعاء، عن وصول جميع الحجاج الأردنيين إلى المدينة المنورة، دون تسجيل أي حوادث.وأكد الخلايلة ، أن الوزارة ألزمت الحافلات بالراحة عند الوصول إلى المدينة حفاظا على سلامة السائقين والحجاج.



وأوضح أن الوزارة أجرت دراسة شاملة بشأن راحة الحجاج، وجرى منحهم ثلاث ليالٍ في المدينة المنورة قبل التوجه إلى مكة المكرمة، ما وفر لهم وقتا كافيا للراحة وتجديد النشاط قبل بدء مناسك الحج.



وأشار وزير الأوقاف إلى أن كوادر الوزارة في مكة المكرمة استلمت الشقق والفنادق وهي جاهزة لاستقبال الحجاج، حيث تم توزيع الحافلات حسب أماكن الإقامة المحددة.



وبين أن الحجاج سيمرون بآبار علي بعد الانطلاق من المدينة إلى مكة للإحرام ومن ثم أداء مناسك العمرة، فيما تم اتخاذ الاحتياطات المتعلقة براحة الحجاج، من تأمين الإقامة والطعام والعلاج.



ودعا الخلايلة جميع الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات ومراعاة إرشادات المسؤولين عن السكن والمرافقة، مؤكدا وجود خطة لتفويج الحجاج خلال أداء المناسك تجنبا لحرارة الشمس والازدحام، حيث ستكون التنقلات في أوقات مدروسة بعناية.



ولفت الخلايلة إلى أن مواقع المخيمات في“منى” تطورت بشكل كبير، حيث أصبحت الخيام مكيفة وتوفر جميع الخدمات من أسرة ووجبات ومرافق صحية ملائمة، وفق تعاقدات دقيقة مع الشركات المختصة في المملكة العربية السعودية.



وفيما يخص الطعام، شدد وزير الأوقاف على وجود قوائم غذائية محددة مسبقا ومُتفق عليها تضمن للحجاج وجبات متوازنة ومناسبة لطبيعة الجهد المبذول خلال موسم الحج، إضافة إلى توفير مطاعم وبوفيهات مفتوحة لتخفيف الضغط وتقديم الخدمة بشكل مريح.