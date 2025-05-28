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هل يقترب العالم من نهاية عصر الهواتف الذكية؟

هل يقترب العالم من نهاية عصر الهواتف الذكية؟

2025-05-28 09:05:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في وقت لا يغيب فيه الهاتف الذكي عن أيدينا، يطرح خبراء التكنولوجيا تساؤلاً جدياً: هل يمكن أن تختفي هذه الأجهزة قريباً؟ الأمر لم يعد ضرباً من الخيال، بل واقعاً تدرسه كبرى شركات التكنولوجيا مثل Apple وGoogle وMeta ضمن استراتيجياتها المستقبلية.


وفق تقارير مسربة، تستعد Apple لإطلاق أول نظارات ذكية بحلول عام 2026، تتيح الترجمة الفورية، التنقل، التصوير، وتشغيل الموسيقى من دون الحاجة لهاتف. أما Meta، فتواصل استثماراتها في نظارات الواقع المعزز ضمن مشروع "الميتافيرس"، مما يمهد لبيئة افتراضية لا تعتمد على الهاتف المحمول.
وتدعم هذه التحولات تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي أصبحت تؤدي مهام البحث، التفاعل الصوتي، والتصوير بكفاءة متزايدة، مما يقلل تدريجياً الحاجة إلى الهاتف التقليدي.


لكن رغم هذه القفزات، تبقى الهواتف الذكية حجر الزاوية في الحياة اليومية. ويُتوقع أن يواجه "عصر ما بعد الهاتف" تحديات تتعلق بالخصوصية، التكلفة، والقبول المجتمعي، إضافة إلى الفجوة التقنية بين المجتمعات.

لبنان 24

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