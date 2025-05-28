بنك البحرين الوطني يحصد جائزة (أفضل بنك في البحرين) لعام 2025 من مؤسسة يوروموني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حاز بنك البحرين الوطني (NBB) على جائزة (أفضل بنك في البحرين)، ضمن جوائز يوروموني للتميز 2025، وذلك تقديرًا لإنجازاته الاستثنائية على مدار العام الماضي، التي شملت: أداء مالي قوي، مبادرات فاعلة في مجال التحول الرقمي، ونهج مُرتكز على خدمة العملاء.

كما حصد جائزتيّ (أفضل بنك في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات)، و(أفضل بنك في المسؤولية الاجتماعية للشركات)، مؤكدًا بذلك على دوره الريادي في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة والاستثمارات المجتمعية الهادفة.

وبهذه المناسبة، قال عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني "يُعد تكريمنا "كأفضل بنك في البحرين" ثمرة استراتيجياتنا المستندة على مبادئ الحوكمة، مع تنفيذ فعال يرتكز على الابتكار والالتزام بالتنمية الوطنية. ونحن نعتزم البناء على إرثنا المؤسسي العريق عبر تعزيز عروضنا الرقمية، ودمج الاستدامة في صميم أعمالنا وعملياتنا عبر مختلف المستويات، ومضاعفة جهودنا الهادفة للتوسع إقليميًا. وإنما يعكس حصولنا على هذه الجوائز المرموقة على الجهود المشتركة لأعضاء فريق عملنا الدؤوب، الذي يواصل العمل بشغف لتحقيق التميز في جميع جوانب عمليات مجموعة بنك البحرين الوطني".

ومن جانبه، قال بن نايلور رئيس قسم الأبحاث العالمية في مؤسسة يوروموني "حقق بنك البحرين الوطني نموًا قويًا مع زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 7% وزيادة في الأرباح بنسبة 11%. وقد نجح البنك في إثراء أجندته للتحول الرقمي، والتوسّع بشكل مستدام، حتى تُوجت هذه الجهود بإطلاقه أول منتج استثماري مُهيكل للبيتكوين في مملكة البحرين. وبفضل الخطط الاستراتيجية المدروسة، تعززت معدلات الإقراض بنسبة 16%، وأسهم التركيز على الاستدامة والابتكار في إعادة تشكيل القطاع المصرفي المحلي".

وأضاف "تشمل مبادرات بنك البحرين الوطني المتنوعة مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، وأهداف إشراك الموظفين، ودعم المجتمع. وعلى مدار العام 2024، حرص البنك على مساندة الفئات المحتاجة، ودعم قطاع الرياضة وتعليم الشباب، وإطلاق صندوق تبرعات للاحتياجات الطارئة، إلى جانب طرح مبادرات بيئية بارزة. كما افتتح أول فرع حاصل على شهادة LEED البلاتينية، ودشن لجنة جديدة للإدارة المستدامة، وسجل انخفاضًا كبيرًا في نسب استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، مما يعكس التزامًا راسخًا بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. واستكمالًا على هذه الإنجازات، استثمر أيضًا في تمويل العديد من مشاريع البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، وطرح أول مبادلة لأسعار الفائدة المرتبطة بالحوكمة في البحرين، مما أدى إلى الارتقاء بمعايير التمويل المستدام والمسؤول".

وطوال العام الماضي، كانت منهجية عمل بنك البحرين الوطني قائمة على الابتكار كعنصر جوهري للنمو والازدهار، وهو ما أدى لتحقيق زيادة بنسبة 84% في عدد عملاء الخدمات المصرفية للأفراد عبر القنوات الرقمية، وزيادة بنسبة 23% في عدد المستخدمين المُسجلين رقميًا. وأطلق بنك البحرين الوطني مجموعةً من الحلول التي تستهدف تلبية الاحتياجات المتغيرة لمختلف جوانب أعماله وعملياته، بالإضافة إلى مواكبة تطلعات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.

وفي هذا السياق، أطلق بنك البحرين الوطني حساب (يلا) العائلي، الذي يُلبي احتياجات فئة العملاء الأصغر سنًا، ويُسهم في غرس الثقافة المالية لديهم، كونه يشجع على تبني عادات وممارسات الإنفاق المسؤول منذ سن مبكرة، كما يُمكن أولياء الأمور من إدارة حسابات أبنائهم بشكل مباشر من خلال تجربة رقمية مطورة عبر تطبيق NBB Digital banking.

ولمواكبة التوجهات السائدة ضمن مشهد الأسواق المالية العالمية الراهن، طرح بنك البحرين الوطني أول منتج استثماري مُهيكل للبيتكوين في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد صُمّم هذا المنتج لدعم المستثمرين المعتمدين، وتزويدهم بفرصة استثمارية تمكنهم من الاستفادة من أداء البيتكوين المتنامي مع حماية رأس المال، مما يُمثل حلًا استثماريًا رائدًا يجمع بين الابتكار وإدارة المخاطر.

ومن أجل إثراء تجربة عملائه من قطاع الأعمال، أطلق بنك البحرين الوطني منصة "DigiCorp"، وهي منصة مُطورة للخدمات المصرفية للشركات، تمنح العملاء ميزات إدارة مالية آمنة وفعّالة. وعلاوة على ذلك، تم تقديم "DigiConnect"، وهو حل تقني متكامل يتيح الاتصال المباشر بين التطبيقات، الأمر الذي يدعم العملاء من الشركات الكبرى في تبسيط معاملات الدفع وتيسير عمليات التسوية.

كما تم طرح حلول إدارة السيولة الرقمية (eLMS) لمساعدة العملاء على تجميع حساباتهم وعرضها في صفحة واحدة، وتحسين كفاءة السيولة اليومية. وطوّر البنك تطبيق "NBB Go"، أول حل لنقاط البيع قائم على تقنيةSoftPOS المبتكرة على مستوى المملكة، مما يُمكن التجار من تحويل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تدعم تقنية NFC إلى نقاط دفع آمنة وفعّالة.

ويأتي إنجاز بنك البحرين الوطني المتمثل في حصوله على 3 جوائز مرموقة من مؤسسة يوروموني، ليُجسد رؤيته الهادفة إلى إعادة صياغة مفهوم الخدمات المصرفية العصرية، وذلك بمساعي وخطى تتماشى مع الأولويات والتطلعات المستقبلية الوطنية.