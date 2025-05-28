بنك البحرين الوطني يحصد جائزة (أفضل بنك في البحرين) لعام 2025 من مؤسسة يوروموني

بنك البحرين الوطني يحصد جائزة (أفضل بنك في البحرين) لعام 2025 من مؤسسة يوروموني
كما حصد جائزتيّ (أفضل بنك في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات)، و(أفضل بنك في المسؤولية الاجتماعية للشركات)، مؤكدًا بذلك على دوره الريادي في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة والاستثمارات المجتمعية الهادفة.
وبهذه المناسبة، قال عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني "يُعد تكريمنا "كأفضل بنك في البحرين" ثمرة استراتيجياتنا المستندة على مبادئ الحوكمة، مع تنفيذ فعال يرتكز على الابتكار والالتزام بالتنمية الوطنية. ونحن نعتزم البناء على إرثنا المؤسسي العريق عبر تعزيز عروضنا الرقمية، ودمج الاستدامة في صميم أعمالنا وعملياتنا عبر مختلف المستويات، ومضاعفة جهودنا الهادفة للتوسع إقليميًا. وإنما يعكس حصولنا على هذه الجوائز المرموقة على الجهود المشتركة لأعضاء فريق عملنا الدؤوب، الذي يواصل العمل بشغف لتحقيق التميز في جميع جوانب عمليات مجموعة بنك البحرين الوطني".
ومن جانبه، قال بن نايلور رئيس قسم الأبحاث العالمية في مؤسسة يوروموني "حقق بنك البحرين الوطني نموًا قويًا مع زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 7% وزيادة في الأرباح بنسبة 11%. وقد نجح البنك في إثراء أجندته للتحول الرقمي، والتوسّع بشكل مستدام، حتى تُوجت هذه الجهود بإطلاقه أول منتج استثماري مُهيكل للبيتكوين في مملكة البحرين. وبفضل الخطط الاستراتيجية المدروسة، تعززت معدلات الإقراض بنسبة 16%، وأسهم التركيز على الاستدامة والابتكار في إعادة تشكيل القطاع المصرفي المحلي".
وأضاف "تشمل مبادرات بنك البحرين الوطني المتنوعة مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، وأهداف إشراك الموظفين، ودعم المجتمع. وعلى مدار العام 2024، حرص البنك على مساندة الفئات المحتاجة، ودعم قطاع الرياضة وتعليم الشباب، وإطلاق صندوق تبرعات للاحتياجات الطارئة، إلى جانب طرح مبادرات بيئية بارزة. كما افتتح أول فرع حاصل على شهادة LEED البلاتينية، ودشن لجنة جديدة للإدارة المستدامة، وسجل انخفاضًا كبيرًا في نسب استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، مما يعكس التزامًا راسخًا بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. واستكمالًا على هذه الإنجازات، استثمر أيضًا في تمويل العديد من مشاريع البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، وطرح أول مبادلة لأسعار الفائدة المرتبطة بالحوكمة في البحرين، مما أدى إلى الارتقاء بمعايير التمويل المستدام والمسؤول".
وطوال العام الماضي، كانت منهجية عمل بنك البحرين الوطني قائمة على الابتكار كعنصر جوهري للنمو والازدهار، وهو ما أدى لتحقيق زيادة بنسبة 84% في عدد عملاء الخدمات المصرفية للأفراد عبر القنوات الرقمية، وزيادة بنسبة 23% في عدد المستخدمين المُسجلين رقميًا. وأطلق بنك البحرين الوطني مجموعةً من الحلول التي تستهدف تلبية الاحتياجات المتغيرة لمختلف جوانب أعماله وعملياته، بالإضافة إلى مواكبة تطلعات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.
وفي هذا السياق، أطلق بنك البحرين الوطني حساب (يلا) العائلي، الذي يُلبي احتياجات فئة العملاء الأصغر سنًا، ويُسهم في غرس الثقافة المالية لديهم، كونه يشجع على تبني عادات وممارسات الإنفاق المسؤول منذ سن مبكرة، كما يُمكن أولياء الأمور من إدارة حسابات أبنائهم بشكل مباشر من خلال تجربة رقمية مطورة عبر تطبيق NBB Digital banking.
ولمواكبة التوجهات السائدة ضمن مشهد الأسواق المالية العالمية الراهن، طرح بنك البحرين الوطني أول منتج استثماري مُهيكل للبيتكوين في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد صُمّم هذا المنتج لدعم المستثمرين المعتمدين، وتزويدهم بفرصة استثمارية تمكنهم من الاستفادة من أداء البيتكوين المتنامي مع حماية رأس المال، مما يُمثل حلًا استثماريًا رائدًا يجمع بين الابتكار وإدارة المخاطر.
ومن أجل إثراء تجربة عملائه من قطاع الأعمال، أطلق بنك البحرين الوطني منصة "DigiCorp"، وهي منصة مُطورة للخدمات المصرفية للشركات، تمنح العملاء ميزات إدارة مالية آمنة وفعّالة. وعلاوة على ذلك، تم تقديم "DigiConnect"، وهو حل تقني متكامل يتيح الاتصال المباشر بين التطبيقات، الأمر الذي يدعم العملاء من الشركات الكبرى في تبسيط معاملات الدفع وتيسير عمليات التسوية.
كما تم طرح حلول إدارة السيولة الرقمية (eLMS) لمساعدة العملاء على تجميع حساباتهم وعرضها في صفحة واحدة، وتحسين كفاءة السيولة اليومية. وطوّر البنك تطبيق "NBB Go"، أول حل لنقاط البيع قائم على تقنيةSoftPOS المبتكرة على مستوى المملكة، مما يُمكن التجار من تحويل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تدعم تقنية NFC إلى نقاط دفع آمنة وفعّالة.
ويأتي إنجاز بنك البحرين الوطني المتمثل في حصوله على 3 جوائز مرموقة من مؤسسة يوروموني، ليُجسد رؤيته الهادفة إلى إعادة صياغة مفهوم الخدمات المصرفية العصرية، وذلك بمساعي وخطى تتماشى مع الأولويات والتطلعات المستقبلية الوطنية.
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