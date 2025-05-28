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الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل سفيرة جمهورية سريلانكا لدى مملكة البحرين

الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل سفيرة جمهورية سريلانكا لدى مملكة البحرين

2025-05-28 09:02:35
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، شيرين شانيكا ديساناياكي سفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها لدى المملكة. وخلال اللقاء، رحب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بالسفيرة، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية سريلانكا الصديقة في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، ومتمنيًا لسعادة السفيرة التوفيق في أداء مهام عملها الدبلوماسي. وجرى خلال اللقاء استعراض المبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين في مجال تطوير بيئة العمل، بما يكفل حقوق جميع الأطراف، مشيدًا بالدور المهم الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية في دعم الجهود .


الحكومية لتوعية العمالة الوافدة بحقوقها وواجباتها، بما يسهم في تعزيز تكامل الجهود وتحقيق نتائج إيجابية على جميع المستويات.

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