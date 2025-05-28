الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل سفيرة جمهورية سريلانكا لدى مملكة البحرين

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الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل سفيرة جمهورية سريلانكا لدى مملكة البحرين
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، شيرين شانيكا ديساناياكي سفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها لدى المملكة. وخلال اللقاء، رحب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بالسفيرة، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية سريلانكا الصديقة في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، ومتمنيًا لسعادة السفيرة التوفيق في أداء مهام عملها الدبلوماسي. وجرى خلال اللقاء استعراض المبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين في مجال تطوير بيئة العمل، بما يكفل حقوق جميع الأطراف، مشيدًا بالدور المهم الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية في دعم الجهود .
الحكومية لتوعية العمالة الوافدة بحقوقها وواجباتها، بما يسهم في تعزيز تكامل الجهود وتحقيق نتائج إيجابية على جميع المستويات.
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