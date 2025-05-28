وزيرة شؤون الشباب تلتقي فنانين تشكيليين شباب ضمن مبادرة حديث لمناقشة تطلعاتهم ومشاريعهم الفنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكدت روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب، أن وزارة شؤون الشباب تولي أهمية كبيرة لصوت الشباب، وتحرص على الاستمرار في فتح قنوات تواصل دائمة وفعّالة معهم، مشيرةً إلى أن اللقاءات المفتوحة التي تُعقد ضمن النسخة الثانية من مبادرة "حديث" تمثل منصة حوار بنّاءة تتيح للشباب التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم بكل حرية وشفافية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة شؤون الشباب، وبحضور الشيخة ضوى بنت خالد بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة لامع، عضو المجلس الوطني للفنون، مع عدد من الفنانين التشكيليين الشباب، ضمن سلسلة لقاءات مبادرة "حديث"، التي تنظمها الوزارة بهدف الاستماع إلى الشباب البحريني، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في صياغة مستقبلهم وتطوير البيئة التي تحتضن طاقاتهم ومواهبهم.

وأشارت وزيرة شؤون الشباب إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على التعرف عن قرب على آراء ومقترحات الفنانين الشباب حول سُبل تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الفنية، إلى جانب مناقشة المبادرات التي يرونها ملائمة لتعظيم دورهم في الساحة الفنية المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدةً أن جميع الأفكار والمقترحات التي يطرحها الشباب في هذه الجلسات يتم أخذها بعين الاعتبار ورفعها إلى الجهات المعنية.

وشهد اللقاء نقاشًا مثمرًا حول واقع الفنون التشكيلية في مملكة البحرين، وسبل دعم المواهب الشابة من خلال برامج تدريبية، ومعارض محلية ودولية، وتوفير مساحات إبداعية لعرض أعمالهم، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الفنانين الشباب، فضلًا عن السُبل الكفيلة بتحقيق الاستدامة لمشروعاتهم الفنية.

من جانبهم، عبّر الفنانون الشباب المشاركون في الجلسة عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزيرة شؤون الشباب على إتاحة الفرصة للتحاور المباشر معها، وتقديم مقترحاتهم ورؤاهم لتطوير المشهد الفني في المملكة، مؤكدين حرصهم على مواصلة العطاء الفني، والعمل على أن يكونوا مصدر إلهام لأقرانهم من خلال إنتاج أعمال تعكس هوية المجتمع البحريني وقيمه الأصيلة.

يُذكر أن مبادرة "حديث" تعد من المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة شؤون الشباب، بهدف تعزيز دور الشباب في صياغة السياسات والبرامج التي تمس واقعهم ومستقبلهم، وترسيخ ثقافة الحوار البنّاء والعمل التشاركي مع مختلف الجهات الرسمية. وقد حققت المبادرة في نسختها الأولى نتائج ملموسة، تمثلت في تنظيم 8 جلسات حوارية شبابية، شهدت طرح 68 فكرة ومبادرة مبتكرة، وجرى فعلياً تنفيذ مجموعة منها، إلى جانب اعتماد مبادرات أخرى ضمن الخطط الاستراتيجية للوزارة، لدعم المشاريع الشبابية الواعدة وتوسيع أثرها في المجتمع.