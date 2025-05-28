جائزة عيسى لخدمة الإنسانية تعقد جلستها العاشرة في دورتها الرابعة

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جائزة عيسى لخدمة الإنسانية تعقد جلستها العاشرة في دورتها الرابعة
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، في مكتبه بقصر القضيبية، اليوم الأربعاء وبحضور أعضاء مجلس أمناء الجائزة، الاجتماع العاشر للدورة الرابعة للجائزة.
وخلال اجتماعه استعرض المجلس مختلف الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وفي مستهل الاجتماع أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بجهود لجنة التحكيم الدولية التي اضطلعت بدور كبير، اتسم برؤية موضوعية ونهج محايد، في تقييم جهود المترشحين لنيل الجائزة، ما أسفر عن إعداد قائمة مختصرة تضم خمسة مرشحين محتملين للفوز بالجائزة من بين 150 مترشحاً من مختلف دول العالم.
وفي ضوء مداولاته أقر المجلس القائمة القصيرة للمترشحين، التي تضم المرشحين المحتملين للفوز بالجائزة، وكلف الأمانة العامة للجائزة باتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق الميداني من صحة البيانات والمعلومات الواردة بملف الفائزين المحتملين.
يشار إلى أن جائزة عيسى لخدمة الإنسانية تمنح في احتفالية كبرى تقام برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم مرة كل سنتين لفرد أو مؤسسة، تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي وميدالية من الذهب، مرفقة بشهادة تقدير من جلالته حفظه الله ورعاه، الذي أنشأ الجائزة في عام 2008 تخليداً لذكرى والده صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وما حقق عهده الزاهر من منجزات وخدمات إنسانية جليلة.
وكانت الجائزة قد منحت في الدورة الأولى للدكتورة الماليزية جميلة محمود عن جهودها في الإغاثة من الكوارث، وفي الدورة الثانية البروفيسور الهندي أشيوتا سامانتا عن إسهاماته في الإغاثة من الفقر والعوز، وفي الدورة الثالثة فاز مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية لجهوده المتميزة في مكافحة المرض، وفي الدورة الرابعة فازت مؤسسة إدهي الخيرية من جمهورية باكستان الإسلامية لجهودها في مكافحة الفقر والعوز، وفي الدورة الخامسة فاز طبيب العيون النيبالي ساندوك رويت لجهوده المتميزة في إنقاذ الملايين من أمراض العيون.
وتتميز جائزة عيسى لخدمة الإنسانية بكونها أول جائزة عربية في مجال الخدمة الإنسانية تحظى بسمعة دولية، ويتقدم لها مترشحون من مختلف دول العالم.
وخلال اجتماعه استعرض المجلس مختلف الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وفي مستهل الاجتماع أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بجهود لجنة التحكيم الدولية التي اضطلعت بدور كبير، اتسم برؤية موضوعية ونهج محايد، في تقييم جهود المترشحين لنيل الجائزة، ما أسفر عن إعداد قائمة مختصرة تضم خمسة مرشحين محتملين للفوز بالجائزة من بين 150 مترشحاً من مختلف دول العالم.
وفي ضوء مداولاته أقر المجلس القائمة القصيرة للمترشحين، التي تضم المرشحين المحتملين للفوز بالجائزة، وكلف الأمانة العامة للجائزة باتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق الميداني من صحة البيانات والمعلومات الواردة بملف الفائزين المحتملين.
يشار إلى أن جائزة عيسى لخدمة الإنسانية تمنح في احتفالية كبرى تقام برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم مرة كل سنتين لفرد أو مؤسسة، تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي وميدالية من الذهب، مرفقة بشهادة تقدير من جلالته حفظه الله ورعاه، الذي أنشأ الجائزة في عام 2008 تخليداً لذكرى والده صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وما حقق عهده الزاهر من منجزات وخدمات إنسانية جليلة.
وكانت الجائزة قد منحت في الدورة الأولى للدكتورة الماليزية جميلة محمود عن جهودها في الإغاثة من الكوارث، وفي الدورة الثانية البروفيسور الهندي أشيوتا سامانتا عن إسهاماته في الإغاثة من الفقر والعوز، وفي الدورة الثالثة فاز مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية لجهوده المتميزة في مكافحة المرض، وفي الدورة الرابعة فازت مؤسسة إدهي الخيرية من جمهورية باكستان الإسلامية لجهودها في مكافحة الفقر والعوز، وفي الدورة الخامسة فاز طبيب العيون النيبالي ساندوك رويت لجهوده المتميزة في إنقاذ الملايين من أمراض العيون.
وتتميز جائزة عيسى لخدمة الإنسانية بكونها أول جائزة عربية في مجال الخدمة الإنسانية تحظى بسمعة دولية، ويتقدم لها مترشحون من مختلف دول العالم.
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