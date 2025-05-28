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جائزة عيسى لخدمة الإنسانية تعقد جلستها العاشرة في دورتها الرابعة

جائزة عيسى لخدمة الإنسانية تعقد جلستها العاشرة في دورتها الرابعة

2025-05-28 09:02:33
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، في مكتبه بقصر القضيبية، اليوم الأربعاء وبحضور أعضاء مجلس أمناء الجائزة، الاجتماع العاشر للدورة الرابعة للجائزة.

وخلال اجتماعه استعرض المجلس مختلف الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وفي مستهل الاجتماع أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بجهود لجنة التحكيم الدولية التي اضطلعت بدور كبير، اتسم برؤية موضوعية ونهج محايد، في تقييم جهود المترشحين لنيل الجائزة، ما أسفر عن إعداد قائمة مختصرة تضم خمسة مرشحين محتملين للفوز بالجائزة من بين 150 مترشحاً من مختلف دول العالم.

وفي ضوء مداولاته أقر المجلس القائمة القصيرة للمترشحين، التي تضم المرشحين المحتملين للفوز بالجائزة، وكلف الأمانة العامة للجائزة باتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق الميداني من صحة البيانات والمعلومات الواردة بملف الفائزين المحتملين.

يشار إلى أن جائزة عيسى لخدمة الإنسانية تمنح في احتفالية كبرى تقام برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم مرة كل سنتين لفرد أو مؤسسة، تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي وميدالية من الذهب، مرفقة بشهادة تقدير من جلالته حفظه الله ورعاه، الذي أنشأ الجائزة في عام 2008 تخليداً لذكرى والده صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وما حقق عهده الزاهر من منجزات وخدمات إنسانية جليلة.

وكانت الجائزة قد منحت في الدورة الأولى للدكتورة الماليزية جميلة محمود عن جهودها في الإغاثة من الكوارث، وفي الدورة الثانية البروفيسور الهندي أشيوتا سامانتا عن إسهاماته في الإغاثة من الفقر والعوز، وفي الدورة الثالثة فاز مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية لجهوده المتميزة في مكافحة المرض، وفي الدورة الرابعة فازت مؤسسة إدهي الخيرية من جمهورية باكستان الإسلامية لجهودها في مكافحة الفقر والعوز، وفي الدورة الخامسة فاز طبيب العيون النيبالي ساندوك رويت لجهوده المتميزة في إنقاذ الملايين من أمراض العيون.

وتتميز جائزة عيسى لخدمة الإنسانية بكونها أول جائزة عربية في مجال الخدمة الإنسانية تحظى بسمعة دولية، ويتقدم لها مترشحون من مختلف دول العالم.

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