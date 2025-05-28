خالد بن حمد يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
خالد بن حمد يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رشيد محمد المعراج، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بحضور أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة والسيدة سحر راشد المناعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وخلال اللقاء، رحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بالسيد رشيد المعراج، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستدامة للقطاع التأميني في مملكة البحرين.
كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث مجالات التعاون بين الجانبين، بما يسهم في خدمة الأهداف الوطنية وتعزيز التكامل بين المؤسسات.
وأعرب السيد رشيد المعراج عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مشيدًا بالدور القيادي لسموه في دعم الحراك الرياضي والشبابي، مؤكدا حرص الهيئة على تعزيز أطر التعاون بما يخدم الصالح العام.
وخلال اللقاء، رحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بالسيد رشيد المعراج، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستدامة للقطاع التأميني في مملكة البحرين.
كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث مجالات التعاون بين الجانبين، بما يسهم في خدمة الأهداف الوطنية وتعزيز التكامل بين المؤسسات.
وأعرب السيد رشيد المعراج عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مشيدًا بالدور القيادي لسموه في دعم الحراك الرياضي والشبابي، مؤكدا حرص الهيئة على تعزيز أطر التعاون بما يخدم الصالح العام.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين