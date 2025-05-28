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خالد بن حمد يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

خالد بن حمد يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

2025-05-28 09:02:32
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رشيد محمد المعراج، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بحضور أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة والسيدة سحر راشد المناعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وخلال اللقاء، رحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بالسيد رشيد المعراج، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستدامة للقطاع التأميني في مملكة البحرين.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث مجالات التعاون بين الجانبين، بما يسهم في خدمة الأهداف الوطنية وتعزيز التكامل بين المؤسسات.

وأعرب السيد رشيد المعراج عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مشيدًا بالدور القيادي لسموه في دعم الحراك الرياضي والشبابي، مؤكدا حرص الهيئة على تعزيز أطر التعاون بما يخدم الصالح العام.

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