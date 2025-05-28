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رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة

رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة

2025-05-28 09:02:31
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس علي بن أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في مقر المؤسسة، مارك لورانس دونوفان، سفير أستراليا المعتمد لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض، بحضور الدكتور مال الله الحمادي، رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات حقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما اطّلع الدرازي السفيرَ على أبرز جهود المؤسسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، خاصة فيما يتعلق بآليات الرصد والمتابعة، وزيارات أماكن الاحتجاز، والتواصل مع الجهات الرسمية المعنية.

من جانبه، أعرب السفير الأسترالي عن تقديره للدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية في دعم مسارات حقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.

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