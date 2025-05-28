رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس علي بن أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في مقر المؤسسة، مارك لورانس دونوفان، سفير أستراليا المعتمد لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض، بحضور الدكتور مال الله الحمادي، رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة.
وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات حقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما اطّلع الدرازي السفيرَ على أبرز جهود المؤسسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، خاصة فيما يتعلق بآليات الرصد والمتابعة، وزيارات أماكن الاحتجاز، والتواصل مع الجهات الرسمية المعنية.
من جانبه، أعرب السفير الأسترالي عن تقديره للدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية في دعم مسارات حقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات حقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما اطّلع الدرازي السفيرَ على أبرز جهود المؤسسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، خاصة فيما يتعلق بآليات الرصد والمتابعة، وزيارات أماكن الاحتجاز، والتواصل مع الجهات الرسمية المعنية.
من جانبه، أعرب السفير الأسترالي عن تقديره للدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية في دعم مسارات حقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين