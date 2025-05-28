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الإمارات تمهّد الطريق نحو مستقبل الاستثمار العقاري الرقمي
(MENAFN- Golin Mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 28 مايو 2025 – يمثل إطلاق منصة Prypco Mint كأول منصة عقارية مُرمّزة في منطقة الشرق الأوسط محطة بارزة في مسيرة تمكين المستثمرين من دخول سوق العقارات المزدهر في دبي. وبفضل الدعم التنظيمي القوي، تتيح المنصة لسكان الإمارات الاستثمار في ملكية جزئية للعقارات بمبالغ تبدأ من 2,000 درهم إماراتي فقط، مما يساهم في خفض الحواجز التقليدية أمام دخول السوق.
وتتماشى هذه الخطوة مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار في مجالي التكنولوجيا المالية والعقارات.
وفي هذا السياق، صرّح جوش غيلبرت، محلل الأسواق في إيتورو قائلاً :من خلال فتح الباب أمام شريحة أوسع من المستثمرين، تعكس منصة Prypco Mint نفس الهدف الذي نسعى لتحقيقه في إيتورو – وهو جعل الاستثمار أكثر سهولة وكسر الحواجز التقليدية أمام الأفراد. ويُثبت ذلك مجدداً أن الإمارات لا تواكب الابتكار فحسب، بل تقود المشهد وتضع المعايير."
تتيح هذه المبادرة للمستثمرين الأفراد فرصة الوصول إلى أحد الأصول التي كانت تقليدياً مرتفعة التكلفة وقليلة السيولة، وهي العقارات في دبي، من خلال حصص رقمية جزئية. وعلى غرار الاتجاهات العالمية في أسواق رأس المال، أسهم الاستثمار الجزئي في تمكين المستثمرين الأفراد وزيادة تأثيرهم في الأسواق المالية، في ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من الحلول.
ومن المرجح أن يؤدي توسيع قاعدة المستثمرين إلى زيادة الطلب على العقارات في دبي، ما يمثل دفعة قوية لشركات التطوير العقاري المدرجة في أسواق الإمارات مثل إعمار العقارية، الدار، وديار، والتي قد تستفيد من هذا الاهتمام المتزايد والسيولة الأكبر في السوق العقاري. وبالنسبة للمستثمرين الأفراد، فإن هذا التطور يُشكّل فرصة لتنويع محافظهم الاستثمارية، إلى جانب إمكانية الاستفادة من الأداء الإيجابي المحتمل لأسهم شركات العقارات المحلية.
وأضاف جوش غيلبرت: "مع استمرار انتشار تقنية الترميز عالمياً، تبرز مبادرات كهذه كيف يمكن للأصول التقليدية مثل العقارات أن تتطور من خلال التكنولوجيا. فهذا لا يسهم فقط في تحديث تجربة الاستثمار، بل يرسّخ أيضاً مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجالات الابتكار والتنظيم والشمول المالي."
وتتماشى هذه الخطوة مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار في مجالي التكنولوجيا المالية والعقارات.
وفي هذا السياق، صرّح جوش غيلبرت، محلل الأسواق في إيتورو قائلاً :من خلال فتح الباب أمام شريحة أوسع من المستثمرين، تعكس منصة Prypco Mint نفس الهدف الذي نسعى لتحقيقه في إيتورو – وهو جعل الاستثمار أكثر سهولة وكسر الحواجز التقليدية أمام الأفراد. ويُثبت ذلك مجدداً أن الإمارات لا تواكب الابتكار فحسب، بل تقود المشهد وتضع المعايير."
تتيح هذه المبادرة للمستثمرين الأفراد فرصة الوصول إلى أحد الأصول التي كانت تقليدياً مرتفعة التكلفة وقليلة السيولة، وهي العقارات في دبي، من خلال حصص رقمية جزئية. وعلى غرار الاتجاهات العالمية في أسواق رأس المال، أسهم الاستثمار الجزئي في تمكين المستثمرين الأفراد وزيادة تأثيرهم في الأسواق المالية، في ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من الحلول.
ومن المرجح أن يؤدي توسيع قاعدة المستثمرين إلى زيادة الطلب على العقارات في دبي، ما يمثل دفعة قوية لشركات التطوير العقاري المدرجة في أسواق الإمارات مثل إعمار العقارية، الدار، وديار، والتي قد تستفيد من هذا الاهتمام المتزايد والسيولة الأكبر في السوق العقاري. وبالنسبة للمستثمرين الأفراد، فإن هذا التطور يُشكّل فرصة لتنويع محافظهم الاستثمارية، إلى جانب إمكانية الاستفادة من الأداء الإيجابي المحتمل لأسهم شركات العقارات المحلية.
وأضاف جوش غيلبرت: "مع استمرار انتشار تقنية الترميز عالمياً، تبرز مبادرات كهذه كيف يمكن للأصول التقليدية مثل العقارات أن تتطور من خلال التكنولوجيا. فهذا لا يسهم فقط في تحديث تجربة الاستثمار، بل يرسّخ أيضاً مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجالات الابتكار والتنظيم والشمول المالي."
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