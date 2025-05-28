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أوراسكوم للتنمية تعلن عن إطلاق أحدث مشاريعها " فنادير شورز" و"نورث باي" من الإمارات العربية المتحدة
(MENAFN- Tales & Heads) أوراسكوم للتنمية تستعرض أحدث مشاريعها السكنية على الواجهة المائية في مدينة الجونة خلال فعالية حصرية في الإمارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 مايو 2025 – أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية، المطور العقاري العالمي المتخصص في بناء مدن متكاملة ونابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق أحدث مشاريعها العقارية على الواجهة البحرية في مدينة الجونة، " فنادير شورز" و"نورث باي". جاء هذا الإعلان عن المشروع الجديد أثناء مشاركة أوراسكوم في حفل استقبال حصري سبق انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الثروات الخاصة في الشرق الأوسط الذي أُقيم في الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت مدينة الجونة الراعي البلاتيني للمنتدى.
واستعرضت الشركة مشاريعها البارزة في مدينة الجونة، ووجهتها الساحلية الرائعة على البحر الأحمر في مصر، ضمن فعاليات الحفل. ويُقدم مشروع " فَنادير شورز" تجربة سكنية فاخرة على أعلى مستوى من الخصوصية، حيث يضم المشروع 57 وحدة سكنية فقط تتمتع كل منها بإمكانية الوصول مباشرةً إلى شواطئ البحر الأحمر، مع لاجون خاصة مفتوحة لإرساء القوارب، فيما يوفر مشروع "نورث باي" مساحات سكنية أكبر، مما يوفر تجربة تُجسد نمط الحياة الساحلية الراقية والمريحة. ومن المقرر أن يبدأ تسليم الوحدات خلال عامين.
يهدف مشروع " فنادير شورز" إلى الارتقاء بمعايير فخامة الوحدات السكنية في مدينة الجونة إلى آفاق جديدة، بما يُسهم في تعزيز مكانة الجونة كمدينة متكاملة نابضة بالحياة. كما يعكس المشروع التزام أوراسكوم للتنمية برؤيتها الرامية لتحقيق "الحياة كما ينبغي أن تكون"، ويلبي متطلبات مجتمع الجونة المتنامي. يعيد مشروع " فنادير شورز" صياغة مفهوم نمط الحياة على الواجهات البحرية بفضل موقعه المتميز على أحد أرقى شواطئ مدينة الجونة بمحاذاة منطقة "فنادير مارينا"، التي تضم 80 مرسى، وبجوار فندق "La Maison Bleue Boutique" الفاخر. يتكون المشروع من سبعة مبانٍ سكنية تضم شققاً واسعة تتراوح ما بين غرفتين إلى أربع غرف نوم، ويبلغ متوسط مساحاتها 220 متراً مربعاً، ذو إطلالات ساحرة على البحر مع تصاميم تلبي أعلى معايير الفخامة والاستدامة.
وللباحثين عن مساحات معيشة أوسع، يأتي "نورث باي" كأحدث أحياء مدينة الجونة، حيث تم إطلاق المرحلة الجديدة "هايلاند" في موقع مميز يطل مباشرة على لاجون متصلة بالبحر، ويضم مراسي خاصة للقوارب. ويوفّر المشروع مجموعة متنوعة من الفيلات المستقلة المخصصة لعائلة واحدة، إضافة إلى وحدات الدوبلكس والبنتهاوس، بتصاميم أنيقة من إبداع المعماري العالمي الشهير فيكتور ليغوريتا. وتبدأ أسعار الفيلات المستقلة من 1,8 مليون دولار بمساحة مباني قدرها 245 متراً مربعاً، وتصل إلى 3,2 مليون دولار للوحدات بمساحة 390 متراً مربعاً. ويتضمن المشروع أيضاً "ذا بافيليون" الحصري، المساحة العامة المصممة بعناية في قلب "نورث باي" والتي تهدف إلى تعزيز الفعاليات والتجمعات المجتمعية وتدعم نمط الحياة القائم على التواصل والمشاركة المجتمعية.
نجحت أوراسكوم للتنمية على مدار أكثر من 35 عاماً في تعزيز مكانتها كمطور عقاري عالمي للوجهات الفاخرة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال الحفل، استعرضت المجموعة منهجيتها الفريدة في بناء الوجهات وحرصها على تطوير وجهات متكاملة تتوفر فيها جميع وسائل العيش والعمل والإقامة والترفيه من خلال تقديم تجارب مُصممة بعناية تشمل عقارات سكنية وفنادق ومنتجعات، ومشاريع تجارية، ومؤسسات تعليمية، وصحية. كما دُعي المستثمرون والشركاء في المنطقة لتجربة غامرة نقلت أجواء مدينة الجونة إلى دُبي عبر تقنية الواقع الافتراضي المتطورة.
وقال عمر الحمامصي، المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية: "يعكس سجل الإنجازات الحافل لأوراسكوم للتنمية ومحفظتها العقارية العالمية مكانتنا الراسخة كمطور عقاري رائد في المنطقة حيث نواصل تلبية تطلعات عملائنا ومواكبة الاتجاهات العالمية المتغيرة. وفي الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون الإقليميون عن فرص تنويع تجمع بين نمط الحياة الراقي والعوائد المجزية، تُمثل مدينة الجونة نموذجاً استثمارياً فريداً لمستقبل الاستثمار في الوجهات، وذلك بفضل مجتمعها متعدد الثقافات الذي يضم أفراداً من 50 جنسية مختلفة من جميع أنحاء العالم، ونظام استثماري مُقوَّم بالدولار الأمريكي لضمان استقرار العملة، ومنظومة متكاملة من المرافق تتضمن أربعة مراسي عالمية ومؤسسات تعليمية وصحية دولية. نجحت شركتنا في ابتكار نموذج يرتكز على مبادئ التصميم المستدام والبرامج المجتمعية، مما يسهم في تقديم قيمة متنامية وتجربة استثمارية تجمع بين العوائد المالية والشعور بالإنجاز على المستوى الشخصي".
من جانبه، قال محمد عامر، المدير التنفيذي لمدينة الجونة: "نشهد مؤخراً إقبالاً متزايداً على نمط الحياة الساحلية المتكاملة، ويسعدنا أن نرى المجتمع في دولة الإمارات يتفاعل بإيجابية مع معايير الحياة التي نتبناها منذ عقود. وتتمتع مدينة الجونة من أوراسكوم للتنمية، وهي مدينة متكاملة حائزة على جوائز، بسجل عريق من النجاحات يمتد لأكثر من 35 عاماً، وتحتضن مجتمعاً نابضاً بالحياة يضم أفراداً من جميع أنحاء العالم، وتمثل نموذجاً ناجحاً لتطوير الوجهات. ويأتي مشروعا "فَنادير شورز" و"نورث باي" ليكونا فصلاً جديداً في هذه المسيرة، حيث يجمع بين التميز والاستدامة والهندسة المعمارية الاستثنائية للعيش على شواطئ البحر الأحمر الخلابة".
نجحت مدينة الجونة، بفضل تصميمها المعماري الراقي، وبنيتها التحتية المتكاملة المزودة بالخدمات، ومرافقها المتنوعة المصممة على طراز المنتجعات، في تسليم 371 وحدة سكنية خلال عام 2024، وتعتزم تسليم 410 وحدات إضافية خلال عام 2025، ما أسهم في تعزيز الأداء المالي للمجموعة. وسجلت مجموعة أوراسكوم للتنمية مبيعات عقارية بلغت 905 ملايين دولار أمريكي (ما يعادل 3,32 مليار درهم إماراتي) خلال عام 2024، بزيادة قدرها 16,1% مقارنة بالعام السابق. وقد ساهمت الجونة بمبلغ 274 مليون دولار أمريكي (1,01 مليار درهم إماراتي) من إجمالي هذه المبيعات، محققة نمواً بنسبة 11,6%. ويعكس هذا الأداء القوي التزام أوراسكوم للتنمية المستمر ببناء مجتمعات مزدهرة ومتكاملة ومستدامة تقوم على تمكين الأفراد واحترام البيئة.
انتهى
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 مايو 2025 – أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية، المطور العقاري العالمي المتخصص في بناء مدن متكاملة ونابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق أحدث مشاريعها العقارية على الواجهة البحرية في مدينة الجونة، " فنادير شورز" و"نورث باي". جاء هذا الإعلان عن المشروع الجديد أثناء مشاركة أوراسكوم في حفل استقبال حصري سبق انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الثروات الخاصة في الشرق الأوسط الذي أُقيم في الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت مدينة الجونة الراعي البلاتيني للمنتدى.
واستعرضت الشركة مشاريعها البارزة في مدينة الجونة، ووجهتها الساحلية الرائعة على البحر الأحمر في مصر، ضمن فعاليات الحفل. ويُقدم مشروع " فَنادير شورز" تجربة سكنية فاخرة على أعلى مستوى من الخصوصية، حيث يضم المشروع 57 وحدة سكنية فقط تتمتع كل منها بإمكانية الوصول مباشرةً إلى شواطئ البحر الأحمر، مع لاجون خاصة مفتوحة لإرساء القوارب، فيما يوفر مشروع "نورث باي" مساحات سكنية أكبر، مما يوفر تجربة تُجسد نمط الحياة الساحلية الراقية والمريحة. ومن المقرر أن يبدأ تسليم الوحدات خلال عامين.
يهدف مشروع " فنادير شورز" إلى الارتقاء بمعايير فخامة الوحدات السكنية في مدينة الجونة إلى آفاق جديدة، بما يُسهم في تعزيز مكانة الجونة كمدينة متكاملة نابضة بالحياة. كما يعكس المشروع التزام أوراسكوم للتنمية برؤيتها الرامية لتحقيق "الحياة كما ينبغي أن تكون"، ويلبي متطلبات مجتمع الجونة المتنامي. يعيد مشروع " فنادير شورز" صياغة مفهوم نمط الحياة على الواجهات البحرية بفضل موقعه المتميز على أحد أرقى شواطئ مدينة الجونة بمحاذاة منطقة "فنادير مارينا"، التي تضم 80 مرسى، وبجوار فندق "La Maison Bleue Boutique" الفاخر. يتكون المشروع من سبعة مبانٍ سكنية تضم شققاً واسعة تتراوح ما بين غرفتين إلى أربع غرف نوم، ويبلغ متوسط مساحاتها 220 متراً مربعاً، ذو إطلالات ساحرة على البحر مع تصاميم تلبي أعلى معايير الفخامة والاستدامة.
وللباحثين عن مساحات معيشة أوسع، يأتي "نورث باي" كأحدث أحياء مدينة الجونة، حيث تم إطلاق المرحلة الجديدة "هايلاند" في موقع مميز يطل مباشرة على لاجون متصلة بالبحر، ويضم مراسي خاصة للقوارب. ويوفّر المشروع مجموعة متنوعة من الفيلات المستقلة المخصصة لعائلة واحدة، إضافة إلى وحدات الدوبلكس والبنتهاوس، بتصاميم أنيقة من إبداع المعماري العالمي الشهير فيكتور ليغوريتا. وتبدأ أسعار الفيلات المستقلة من 1,8 مليون دولار بمساحة مباني قدرها 245 متراً مربعاً، وتصل إلى 3,2 مليون دولار للوحدات بمساحة 390 متراً مربعاً. ويتضمن المشروع أيضاً "ذا بافيليون" الحصري، المساحة العامة المصممة بعناية في قلب "نورث باي" والتي تهدف إلى تعزيز الفعاليات والتجمعات المجتمعية وتدعم نمط الحياة القائم على التواصل والمشاركة المجتمعية.
نجحت أوراسكوم للتنمية على مدار أكثر من 35 عاماً في تعزيز مكانتها كمطور عقاري عالمي للوجهات الفاخرة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال الحفل، استعرضت المجموعة منهجيتها الفريدة في بناء الوجهات وحرصها على تطوير وجهات متكاملة تتوفر فيها جميع وسائل العيش والعمل والإقامة والترفيه من خلال تقديم تجارب مُصممة بعناية تشمل عقارات سكنية وفنادق ومنتجعات، ومشاريع تجارية، ومؤسسات تعليمية، وصحية. كما دُعي المستثمرون والشركاء في المنطقة لتجربة غامرة نقلت أجواء مدينة الجونة إلى دُبي عبر تقنية الواقع الافتراضي المتطورة.
وقال عمر الحمامصي، المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية: "يعكس سجل الإنجازات الحافل لأوراسكوم للتنمية ومحفظتها العقارية العالمية مكانتنا الراسخة كمطور عقاري رائد في المنطقة حيث نواصل تلبية تطلعات عملائنا ومواكبة الاتجاهات العالمية المتغيرة. وفي الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون الإقليميون عن فرص تنويع تجمع بين نمط الحياة الراقي والعوائد المجزية، تُمثل مدينة الجونة نموذجاً استثمارياً فريداً لمستقبل الاستثمار في الوجهات، وذلك بفضل مجتمعها متعدد الثقافات الذي يضم أفراداً من 50 جنسية مختلفة من جميع أنحاء العالم، ونظام استثماري مُقوَّم بالدولار الأمريكي لضمان استقرار العملة، ومنظومة متكاملة من المرافق تتضمن أربعة مراسي عالمية ومؤسسات تعليمية وصحية دولية. نجحت شركتنا في ابتكار نموذج يرتكز على مبادئ التصميم المستدام والبرامج المجتمعية، مما يسهم في تقديم قيمة متنامية وتجربة استثمارية تجمع بين العوائد المالية والشعور بالإنجاز على المستوى الشخصي".
من جانبه، قال محمد عامر، المدير التنفيذي لمدينة الجونة: "نشهد مؤخراً إقبالاً متزايداً على نمط الحياة الساحلية المتكاملة، ويسعدنا أن نرى المجتمع في دولة الإمارات يتفاعل بإيجابية مع معايير الحياة التي نتبناها منذ عقود. وتتمتع مدينة الجونة من أوراسكوم للتنمية، وهي مدينة متكاملة حائزة على جوائز، بسجل عريق من النجاحات يمتد لأكثر من 35 عاماً، وتحتضن مجتمعاً نابضاً بالحياة يضم أفراداً من جميع أنحاء العالم، وتمثل نموذجاً ناجحاً لتطوير الوجهات. ويأتي مشروعا "فَنادير شورز" و"نورث باي" ليكونا فصلاً جديداً في هذه المسيرة، حيث يجمع بين التميز والاستدامة والهندسة المعمارية الاستثنائية للعيش على شواطئ البحر الأحمر الخلابة".
نجحت مدينة الجونة، بفضل تصميمها المعماري الراقي، وبنيتها التحتية المتكاملة المزودة بالخدمات، ومرافقها المتنوعة المصممة على طراز المنتجعات، في تسليم 371 وحدة سكنية خلال عام 2024، وتعتزم تسليم 410 وحدات إضافية خلال عام 2025، ما أسهم في تعزيز الأداء المالي للمجموعة. وسجلت مجموعة أوراسكوم للتنمية مبيعات عقارية بلغت 905 ملايين دولار أمريكي (ما يعادل 3,32 مليار درهم إماراتي) خلال عام 2024، بزيادة قدرها 16,1% مقارنة بالعام السابق. وقد ساهمت الجونة بمبلغ 274 مليون دولار أمريكي (1,01 مليار درهم إماراتي) من إجمالي هذه المبيعات، محققة نمواً بنسبة 11,6%. ويعكس هذا الأداء القوي التزام أوراسكوم للتنمية المستمر ببناء مجتمعات مزدهرة ومتكاملة ومستدامة تقوم على تمكين الأفراد واحترام البيئة.
انتهى
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