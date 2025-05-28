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منصة السفر الرائدة WINGIE تكشف عن أبرز الوجهات لعطلة عيد الأضحى 2025
(MENAFN- NEWSBEAT WIRE) مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يشهد الطلب على السفر ارتفاعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد كشفت WINGIE، منصة السفر الرائدة في حجوزات السفر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أبرز الوجهات التي شهدت زيادة في الحجوزات خلال فترة العيد.
أبرز وجهات عيد الأضحى لعام 2025
أبها، السعودية
يحل عيد الأضحى على أبها خلال موسم الجبال الباردة، ما يجعلها وجهة مثالية للاحتفالات والألعاب النارية في القرية التراثية. يمكن للزوار الاستمتاع بالرقصات الشعبية، والمشاركة في ورش الحرف اليدوية، والانطلاق في جولات سياحية إلى جبل سودا وحديقة عسير الوطنية. يبلغ متوسط سعر الرحلات إلى أبها حوالي 113 دولارًا أمريكيًا.
دبي، الإمارات
تحتفل دبي بعيد الأضحى بعروض الألعاب النارية كل ليلة في دبي فستيفال سيتي، وحفلات غنائية كبرى في كوكاكولا أرينا، إضافة إلى وجبات فطور فاخرة في فنادق المدينة. كما يمكن للعائلات الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في القرية العالمية واستكشاف حي الفهيدي التاريخي والحرف التقليدية. يبلغ متوسط سعر الرحلات إلى دبي حوالي 407 دولارات أمريكية.
إسطنبول، تركيا
يتجمع المصلون في مسجد السلطان أحمد وآيا صوفيا قبل التوجه إلى السوق الكبير لشراء الهدايا خلال العيد في إسطنبول. ويمكن للزوار الانطلاق في رحلة بحرية عبر مضيق البوسفور أو زيارة قصر توبكابي، الذي سيكون مفتوحًا خلال العطلة باستثناء أول أيام العيد. تبدأ أسعار الرحلات إلى إسطنبول من 95 دولارًا أمريكيًا.
شرم الشيخ، مصر
تحتفل المنتجعات في شرم الشيخ بعيد الأضحى بحفلات الشواء على الشاطئ، وعروض رقصة التنورة، والمهرجانات العائلية. كما تتوفر أنشطة الغوص في رأس محمد، والسنوركلينج في خليج نعمة، ورحلات السفاري في صحراء سيناء خلال النهار. تبدأ أسعار الرحلات إلى شرم الشيخ من 108 دولارات أمريكية.
ستواصل WINGIE إصدار تقارير لاحقة حول أنماط الحجوزات بعد عيد الأضحى 2025، مع متابعة أحدث التوجهات لمساعدة المسافرين على التخطيط لسفرهم بثقة.
أبرز وجهات عيد الأضحى لعام 2025
أبها، السعودية
يحل عيد الأضحى على أبها خلال موسم الجبال الباردة، ما يجعلها وجهة مثالية للاحتفالات والألعاب النارية في القرية التراثية. يمكن للزوار الاستمتاع بالرقصات الشعبية، والمشاركة في ورش الحرف اليدوية، والانطلاق في جولات سياحية إلى جبل سودا وحديقة عسير الوطنية. يبلغ متوسط سعر الرحلات إلى أبها حوالي 113 دولارًا أمريكيًا.
دبي، الإمارات
تحتفل دبي بعيد الأضحى بعروض الألعاب النارية كل ليلة في دبي فستيفال سيتي، وحفلات غنائية كبرى في كوكاكولا أرينا، إضافة إلى وجبات فطور فاخرة في فنادق المدينة. كما يمكن للعائلات الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في القرية العالمية واستكشاف حي الفهيدي التاريخي والحرف التقليدية. يبلغ متوسط سعر الرحلات إلى دبي حوالي 407 دولارات أمريكية.
إسطنبول، تركيا
يتجمع المصلون في مسجد السلطان أحمد وآيا صوفيا قبل التوجه إلى السوق الكبير لشراء الهدايا خلال العيد في إسطنبول. ويمكن للزوار الانطلاق في رحلة بحرية عبر مضيق البوسفور أو زيارة قصر توبكابي، الذي سيكون مفتوحًا خلال العطلة باستثناء أول أيام العيد. تبدأ أسعار الرحلات إلى إسطنبول من 95 دولارًا أمريكيًا.
شرم الشيخ، مصر
تحتفل المنتجعات في شرم الشيخ بعيد الأضحى بحفلات الشواء على الشاطئ، وعروض رقصة التنورة، والمهرجانات العائلية. كما تتوفر أنشطة الغوص في رأس محمد، والسنوركلينج في خليج نعمة، ورحلات السفاري في صحراء سيناء خلال النهار. تبدأ أسعار الرحلات إلى شرم الشيخ من 108 دولارات أمريكية.
ستواصل WINGIE إصدار تقارير لاحقة حول أنماط الحجوزات بعد عيد الأضحى 2025، مع متابعة أحدث التوجهات لمساعدة المسافرين على التخطيط لسفرهم بثقة.
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