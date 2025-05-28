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جيبكا تعلن أسماء الفائزين بجوائز التميز في سلاسل الإمداد لعام 2025
(MENAFN- GPCA) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 28 مايو 2025: أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، المنظمة الممثلة للصناعة الكيماوية في دول الخليج، عن الفائزين بجوائز التميز في سلاسل الإمداد بدورتها السادسة، وذلك خلال حفل مميز نُظم على هامش الدورة السادسة عشر من مؤتمر جيبكا لسلاسل الإمداد، الذي أقيم في 27 مايو 2025 بفندق العنوان سكاي فيو في دبي. وشهد الحفل تكريم أبرز الإنجازات التي ساهمت في تطوير كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد على مستوى المنطقة.
استقطبت جوائز جيبكا للتميز في سلاسل الإمداد هذا العام 38 مشاركة تمثل 20 شركة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وتم تكريم الفائزين خلال الحفل عبر تسليمهم دروع تقديرية احتفاءً بإنجازاتهم. تم اختيار المرشحين النهائيين من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من أبرز الخبراء في القطاع، وذلك ضمن أربع فئات رئيسية تشمل: الابتكار في سلاسل الإمداد، أفضل مزوّد للخدمات اللوجستية لهذا العام، التميز في مجال الاستدامة، وريادة المرأة في سلاسل الإمداد. وقد فُتحت أبواب المشاركة في الجوائز أمام جميع مشغلي ومقدمي خدمات سلاسل الإمداد الكيماوية والخدمات اللوجستية في المنطقة، ممن أثبتوا التزامهم بتبني حلول مبتكرة ومستدامة ضمن عملياتهم التشغيلية.
وقد شهدت جوائز هذا العام منافسة قوية بين عدد من أبرز الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد الكيماوية، حيث تم الإعلان عن الفائزين والمرشحين النهائيين في أربع فئات رئيسية، والتي جاءت كما يلي:
في فئة الابتكار في سلاسل الإمداد، فازت شركة بروج عن مشروعها "تحسين سلسلة القيمة ورقمنة تخطيط المبيعات والعمليات (S&OP) باستخدام الذكاء الاصطناعي"، فيما جاءت شركة المجدوعي ودي رايكه المحدودة (MDR) في المرتبة الثانية عن مشروع "تشغيل وصيانة نظام رفوف النقل اللاسلكي".
أما في فئة أفضل مزود خدمات لوجستية لهذا العام، فكانت الجائزة من نصيب شركة ألفريد تالك، في حين حصدت موانئ دبي العالمية المركز الثاني.
وفي فئة التميز في الاستدامة، نالت شركة تروكر الجائزة عن مشروعها "الخدمات اللوجستية المستدامة من خلال دمج الشاحنات الكهربائية وتحسين النقل الخلفي"، فيما جاءت شركة بروج وصيفة عن مشروع "خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تحويل شبكة نقل سلاسل الإمداد ".
أما جائزة المرأة في سلاسل الإمداد، فذهبت إلى سارة الحبابي من شركة صدارة للكيماويات، بينما حصلت الهنوف أحمد البوعينين من سبكيم على المركز الثاني.
وفي إطار تعليقه على نتائج الجوائز، أعرب الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، عن فخره بالمستوى العالي من المشاركات، وقال: "نُهنئ جميع الفائزين والمرشحين النهائيين في جوائز جيبكا للتميز في سلاسل الإمداد لهذا العام. لقد عكست الترشيحات التي تلقيناها مستوى ملهمًا من الإبداع والالتزام بالتميز، إلى جانب جهود حثيثة لتطوير منظومات سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون الخليجي" وأضاف الدكتور السعدون: "ورغم أن كل فئة من الجوائز ضمّت فائزًا واحدًا فقط، إلا أن جميع المرشحين أظهروا إنجازات جديرة بالتقدير، تعكس الطموح المتزايد في المنطقة نحو تحقيق الريادة في هذا القطاع الحيوي. ونحن في جيبكا نفخر بالاحتفاء بمساهماتهم، ونتطلع إلى تكريم إنجازاتهم المتواصلة في النسخة المقبلة من الجوائز، ضمن سعينا الدائم لتعزيز التميز في سلاسل الإمداد على مستوى الخليج."
استقطبت جوائز جيبكا للتميز في سلاسل الإمداد هذا العام 38 مشاركة تمثل 20 شركة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وتم تكريم الفائزين خلال الحفل عبر تسليمهم دروع تقديرية احتفاءً بإنجازاتهم. تم اختيار المرشحين النهائيين من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من أبرز الخبراء في القطاع، وذلك ضمن أربع فئات رئيسية تشمل: الابتكار في سلاسل الإمداد، أفضل مزوّد للخدمات اللوجستية لهذا العام، التميز في مجال الاستدامة، وريادة المرأة في سلاسل الإمداد. وقد فُتحت أبواب المشاركة في الجوائز أمام جميع مشغلي ومقدمي خدمات سلاسل الإمداد الكيماوية والخدمات اللوجستية في المنطقة، ممن أثبتوا التزامهم بتبني حلول مبتكرة ومستدامة ضمن عملياتهم التشغيلية.
وقد شهدت جوائز هذا العام منافسة قوية بين عدد من أبرز الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد الكيماوية، حيث تم الإعلان عن الفائزين والمرشحين النهائيين في أربع فئات رئيسية، والتي جاءت كما يلي:
في فئة الابتكار في سلاسل الإمداد، فازت شركة بروج عن مشروعها "تحسين سلسلة القيمة ورقمنة تخطيط المبيعات والعمليات (S&OP) باستخدام الذكاء الاصطناعي"، فيما جاءت شركة المجدوعي ودي رايكه المحدودة (MDR) في المرتبة الثانية عن مشروع "تشغيل وصيانة نظام رفوف النقل اللاسلكي".
أما في فئة أفضل مزود خدمات لوجستية لهذا العام، فكانت الجائزة من نصيب شركة ألفريد تالك، في حين حصدت موانئ دبي العالمية المركز الثاني.
وفي فئة التميز في الاستدامة، نالت شركة تروكر الجائزة عن مشروعها "الخدمات اللوجستية المستدامة من خلال دمج الشاحنات الكهربائية وتحسين النقل الخلفي"، فيما جاءت شركة بروج وصيفة عن مشروع "خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تحويل شبكة نقل سلاسل الإمداد ".
أما جائزة المرأة في سلاسل الإمداد، فذهبت إلى سارة الحبابي من شركة صدارة للكيماويات، بينما حصلت الهنوف أحمد البوعينين من سبكيم على المركز الثاني.
وفي إطار تعليقه على نتائج الجوائز، أعرب الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، عن فخره بالمستوى العالي من المشاركات، وقال: "نُهنئ جميع الفائزين والمرشحين النهائيين في جوائز جيبكا للتميز في سلاسل الإمداد لهذا العام. لقد عكست الترشيحات التي تلقيناها مستوى ملهمًا من الإبداع والالتزام بالتميز، إلى جانب جهود حثيثة لتطوير منظومات سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون الخليجي" وأضاف الدكتور السعدون: "ورغم أن كل فئة من الجوائز ضمّت فائزًا واحدًا فقط، إلا أن جميع المرشحين أظهروا إنجازات جديرة بالتقدير، تعكس الطموح المتزايد في المنطقة نحو تحقيق الريادة في هذا القطاع الحيوي. ونحن في جيبكا نفخر بالاحتفاء بمساهماتهم، ونتطلع إلى تكريم إنجازاتهم المتواصلة في النسخة المقبلة من الجوائز، ضمن سعينا الدائم لتعزيز التميز في سلاسل الإمداد على مستوى الخليج."
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