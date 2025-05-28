403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
صناعات الغانم تجلب تقنية الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك إلى الأسواق العالمية
(MENAFN- Weber Shandwick) ماذا يحدث عندما تتعاون واحدة من أكثر الشركات ابتكارًا في المنطقة مع رائد عالمي في تكنولوجيا الفضاء؟ النتيجة: قفزة سريعة نحو المستقبل.
أعلنت شركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، إحدى أكبر مؤسسات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع "ستارلينك"، التابعة لشركة "سبيس إكس"، والتي تُعد المزود الأحدث والأكثر تقدمًا لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في العالم.
بموجب هذه الاتفاقية، أصبحت صناعات الغانم موزعًا عالميًا رسميًا لحلول ستارلينك، المعتمدة على شبكة من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض — منظومة تتيح إنترنت عالي السرعة واستجابة شبه فورية، حتى في أكثر المناطق بعدًا، من المدن الكبرى إلى الصحارى وأعالي البحار.
ولتحقيق هذه الرؤية، أطلقت صناعات الغانم "سما إكس"، شركة تقنية جديدة وطموحة، ووكيل عالمي معتمد لتوزيع خدمات ستارلينك، تستهدف أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والهند، وتركيا، وباكستان، وغيرها.
وقال السيد قتيبة يوسف الغانم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة صناعات الغانم: "اتفاقيتنا مع ستارلينك ليست مجرد محطة في مسار تطوير الاتصال، بل خطوة نحو مستقبل رقمي بلا حدود، تتاح فيه فرص التعليم والابتكار للجميع. ونؤمن بأن هذه التقنية الرائدة، التي تتيح الإنترنت من الفضاء، يمكن أن تسهم في فتح آفاق وفرص جديدة على الأرض."
ثورة في ربط العالم رقميًا
تُعد ستارلينك منظومة فريدة تضم أكثر من 7,000 قمر صناعي في مدار منخفض حول الأرض، وتقدّم خدمة الإنترنت بسرعات فائقة لأكثر من 5 ملايين مستخدم في أكثر من 118 دولة. ومنذ عام 2020، أطلقت "سبيس إكس" أقمارًا صناعية تفوق مجتمعةً ما أطلقته جميع الشركات الأخرى، ما مكّنها من بناء شبكة قادرة على توفير سرعات تضاهي الألياف البصرية دون الحاجة إلى بنى تحتية أرضية.
على عكس أنظمة الأقمار الصناعية التقليدية التي تدور على ارتفاع آلاف الكيلومترات فوق سطح الأرض، تعمل شبكة ستارلينك في مدار أرضي منخفض أقرب بكثير، ما يقلّل زمن الاستجابة بشكل كبير ويوفر تجربة إنترنت آنية. وهذا يشمل مكالمات فيديو عالية الوضوح، وألعاب إلكترونية تفاعلية، وبثًا مباشرًا دون انقطاع، واتصالًا موثوقًا للعمليات التجارية الحساسة — من أي مكان في العالم.
تطبيقات عملية في مختلف القطاعات
تقنية ستارلينك تُحدث تحولًا ملموسًا في عدة مجالات حيوية، منها:
• الصحة: تمكين خدمات الطب عن بُعد في العيادات الواقعة في المناطق النائية
• التصنيع: توفير البيانات الحية لمراقبة أداء المنشآت وتحليلها
• الاتصالات: توسيع نطاق الشبكات في المناطق غير المخدومة باستخدام الاتصال الفضائي كحل موثوق
• التعليم والعمل: دعم الوصول الرقمي للطلاب والمهنيين في المواقع البعيدة
• الملاحة البحرية: توفير إنترنت سريع وموثوق للسفن، بما يعزز العمليات والملاحة ورفاه الطواقم
سما إكس: جسر نحو المستقبل الرقمي
استنادًا إلى إرث صناعات الغانم في الابتكار، أُطلقت "سما إكس" لتكون الشريك الإقليمي الموثوق في تقديم حلول الاتصال من الجيل التالي. وبصفتها موزعًا معتمدًا لستارلينك، تجمع "سما إكس" بين أحدث تقنيات الفضاء وفهمها العميق لاحتياجات السوق المحلي، لتقدّم حلًا رقميًا متكاملًا — يشمل التسجيل، والتركيب، والتفعيل، والدعم الفني المستمر.
وقال محمود سمارة، الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم: "من خلال ’سما إكس‘، لا نوفّر الاتصال فحسب، بل نمكّن مستقبلًا رقميًا مزدهرًا. نُقرّب التعليم من الجميع، ونفتح آفاق العمل عن بُعد، ونربط الأسواق، وندعم بيئات الابتكار. من التعلم عن بُعد إلى الحوسبة السحابية — نحن نُسهم في بناء عالم أكثر ترابطًا وشمولًا، يبدأ من اليوم."
الشرق الأوسط وجنوب آسيا على أعتاب مرحلة اتصال غير مسبوقة
بدأت مرحلة التنفيذ فعليًا، إذ حصلت خدمات ستارلينك على الموافقات التنظيمية في الأردن، وسلطنة عُمان، وقطر، والبحرين، واليمن. كما منحت المملكة العربية السعودية ترخيصًا باستخدامها في قطاعي الطيران والملاحة البحرية — ما يمهّد لعصر جديد من البنية التحتية الذكية والتنقل المتقدم.
أعلنت شركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، إحدى أكبر مؤسسات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع "ستارلينك"، التابعة لشركة "سبيس إكس"، والتي تُعد المزود الأحدث والأكثر تقدمًا لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في العالم.
بموجب هذه الاتفاقية، أصبحت صناعات الغانم موزعًا عالميًا رسميًا لحلول ستارلينك، المعتمدة على شبكة من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض — منظومة تتيح إنترنت عالي السرعة واستجابة شبه فورية، حتى في أكثر المناطق بعدًا، من المدن الكبرى إلى الصحارى وأعالي البحار.
ولتحقيق هذه الرؤية، أطلقت صناعات الغانم "سما إكس"، شركة تقنية جديدة وطموحة، ووكيل عالمي معتمد لتوزيع خدمات ستارلينك، تستهدف أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والهند، وتركيا، وباكستان، وغيرها.
وقال السيد قتيبة يوسف الغانم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة صناعات الغانم: "اتفاقيتنا مع ستارلينك ليست مجرد محطة في مسار تطوير الاتصال، بل خطوة نحو مستقبل رقمي بلا حدود، تتاح فيه فرص التعليم والابتكار للجميع. ونؤمن بأن هذه التقنية الرائدة، التي تتيح الإنترنت من الفضاء، يمكن أن تسهم في فتح آفاق وفرص جديدة على الأرض."
ثورة في ربط العالم رقميًا
تُعد ستارلينك منظومة فريدة تضم أكثر من 7,000 قمر صناعي في مدار منخفض حول الأرض، وتقدّم خدمة الإنترنت بسرعات فائقة لأكثر من 5 ملايين مستخدم في أكثر من 118 دولة. ومنذ عام 2020، أطلقت "سبيس إكس" أقمارًا صناعية تفوق مجتمعةً ما أطلقته جميع الشركات الأخرى، ما مكّنها من بناء شبكة قادرة على توفير سرعات تضاهي الألياف البصرية دون الحاجة إلى بنى تحتية أرضية.
على عكس أنظمة الأقمار الصناعية التقليدية التي تدور على ارتفاع آلاف الكيلومترات فوق سطح الأرض، تعمل شبكة ستارلينك في مدار أرضي منخفض أقرب بكثير، ما يقلّل زمن الاستجابة بشكل كبير ويوفر تجربة إنترنت آنية. وهذا يشمل مكالمات فيديو عالية الوضوح، وألعاب إلكترونية تفاعلية، وبثًا مباشرًا دون انقطاع، واتصالًا موثوقًا للعمليات التجارية الحساسة — من أي مكان في العالم.
تطبيقات عملية في مختلف القطاعات
تقنية ستارلينك تُحدث تحولًا ملموسًا في عدة مجالات حيوية، منها:
• الصحة: تمكين خدمات الطب عن بُعد في العيادات الواقعة في المناطق النائية
• التصنيع: توفير البيانات الحية لمراقبة أداء المنشآت وتحليلها
• الاتصالات: توسيع نطاق الشبكات في المناطق غير المخدومة باستخدام الاتصال الفضائي كحل موثوق
• التعليم والعمل: دعم الوصول الرقمي للطلاب والمهنيين في المواقع البعيدة
• الملاحة البحرية: توفير إنترنت سريع وموثوق للسفن، بما يعزز العمليات والملاحة ورفاه الطواقم
سما إكس: جسر نحو المستقبل الرقمي
استنادًا إلى إرث صناعات الغانم في الابتكار، أُطلقت "سما إكس" لتكون الشريك الإقليمي الموثوق في تقديم حلول الاتصال من الجيل التالي. وبصفتها موزعًا معتمدًا لستارلينك، تجمع "سما إكس" بين أحدث تقنيات الفضاء وفهمها العميق لاحتياجات السوق المحلي، لتقدّم حلًا رقميًا متكاملًا — يشمل التسجيل، والتركيب، والتفعيل، والدعم الفني المستمر.
وقال محمود سمارة، الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم: "من خلال ’سما إكس‘، لا نوفّر الاتصال فحسب، بل نمكّن مستقبلًا رقميًا مزدهرًا. نُقرّب التعليم من الجميع، ونفتح آفاق العمل عن بُعد، ونربط الأسواق، وندعم بيئات الابتكار. من التعلم عن بُعد إلى الحوسبة السحابية — نحن نُسهم في بناء عالم أكثر ترابطًا وشمولًا، يبدأ من اليوم."
الشرق الأوسط وجنوب آسيا على أعتاب مرحلة اتصال غير مسبوقة
بدأت مرحلة التنفيذ فعليًا، إذ حصلت خدمات ستارلينك على الموافقات التنظيمية في الأردن، وسلطنة عُمان، وقطر، والبحرين، واليمن. كما منحت المملكة العربية السعودية ترخيصًا باستخدامها في قطاعي الطيران والملاحة البحرية — ما يمهّد لعصر جديد من البنية التحتية الذكية والتنقل المتقدم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين