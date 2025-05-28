فلاي دبي تطلق رحلات إلى 4 وجهات جديدة في أوروبا

تواصل فلاي دبي توسيع شبكتها بإطلاق أربع رحلات منتظمة إلى 04 وجهات جديدة. ويشمل ذلك بدء رحلاتها إلى كيشيناو وياش اعتباراً من سبتمبر 2025، بالإضافة إلى ريغا وفيلنيوس اعتباراً من ديسمبر 2025، موسعة بذلك شبكتها في أوروبا إلى 35 وجهة في 20 دولة.

ومع إطلاق الرحلات الجديدة، تصبح فلاي دبي أول ناقلة إماراتية تُشغّل رحلات مباشرة بين دبي ومطار ياش الدولي في رومانيا، بدأت فلاي دبي رحلاتها إلى رومانيا عام 2012 بإطلاق رحلاتها إلى بوخارست.

كما يمثل أيضاً أول دخول للناقلة إلى دول البلطيق بخدمة مباشرة إلى مطار ريغا الدولي في لاتفيا ومطار فيلنيوس الدولي في ليتوانيا، لترفع فلاي دبي الوجهات غير المخدومة التي افتتحتها ضمن شبكتها إلى أكثر من 100 وجهة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "يعكس توسع شبكتنا التزامنا الراسخ بفتح الأسواق غير المخدومة وتسهيل التدفق الحر لحركة التجارة و السياحة ونحن فخورون بإطلاق وجهاتنا الجديدة في أوروبا. لقد بنينا اليوم شبكة متنوعة تضم أكثر من 135 وجهة، 75% منها كانت وجهات غير مخدومة من دبي برحلات طيران مباشر. وأضاف: مع خدماتنا الجديدة إلى أوروبا الشرقية و منطقة البلطيق، نتطلع إلى تعزيز الروابط التجارية والثقافية لدولة الإمارات ودعم مكانة دبي كمركز طيران عالمي رائد."

وتعليقاً على إطلاق الرحلات، قال جيهون أفندي، نائب رئيس أول إقليمي - العمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "تعد أوروبا سوقاً حيوياً ومهماً لفلاي دبي، ونحن سعداء بتوسيع شبكتنا بإضافة كيشيناو وياش وريغا وفيلنيوس. ستتيح هذه الوجهات إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلطيق لمزيد من المسافرين الإستمتاع بتجربة سفر عالية مع خدمة مريحة إلى دبي وما بعدها على شبكة فلاي دبي بالإضافة إلى شبكة طيران الإمارات من خلال شراكتنا بالرمز المشترك".

تقع كيشيناو على نهر بيك، وتُعتبر واحدة من أكثر المدن خضرة في أوروبا. تشتهر بمبانيها التاريخية من الحجر الجيري الأبيض وهندستها المعمارية الفريدة وحدائقها الطبيعية المترامية الأطراف، و هي الوجهة المثالية لأولئك الذين يرغبون في السفر بعيداً عن الوجهات التقليدية.

ياش هي ثاني أكبر مدينة في رومانيا، وتعد مركزاً نابضاً بالحياة بتاريخها الغني تعتبر واحدة من أقدم مدن البلاد، وتتميز بمواقع تاريخية خلابة وأحياء ساحرة.

تتيح كل من ريغا في لاتفيا وفيلنيوس في ليتوانيا بصفتهما عاصمتي دول البلطيق للزوار فرصة استكشاف هندستهما المعمارية الرائعة ومدنهما القديمة المُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.