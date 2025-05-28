بوروندي تستقر على ديناميكية إقليمية جديدة لأجل تحديث قطاعها الزراعي

أطلقت الحكومة البوروندية والبنك الأفريقي للتنمية الجزء المتعلق بدولة بوروندي من مشروع التنمية المتكاملة بين بوروندي ورواندا (BRIDEP) في 20 مايو 2025، في بوجومبورا. ويهدف المشروع إلى تحسين الإنتاج الزراعي وروابط النقل عبر الحدود وتسهيل التجارة بين البلدين الجارين في شرق إفريقيا.

جمعت ورشة العمل الخاصة بالإطلاق الفني أصحاب المصلحة المؤسسيين والفنيين والماليين الرئيسيين للمكون الوطني للمشروع. وكان الهدف الرئيسي منه هو توحيد مستوى المعلومات وتقديم التوجهات الرئيسية للمكون البوروندي.

وقال ديوميد نديروكي، أمين عام وزارة البيئة والزراعة والثروة الحيوانية البوروندية: "إن إطلاق هذا المشروع يعد خطوة حاسمة لمواصلة تنفيذه، وهو ما يشكل معلمًا تاريخيًا في التزام بوروندي بالتنمية المستدامة والشاملة والمتكاملة". وأضاف أنه "من خلال تطوير إمكاناتنا المروية، وتعزيز التصنيع الزراعي وريادة الأعمال بين الشباب والنساء، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتقوية التكامل الإقليمي من خلال البنية التحتية الحديثة، فإننا نمهد الطريق لتحول عميق في زراعتنا".

يهدف المشروع التنمية، في مكونه المتعلق ببوروندي، إلى أن يكون بمثابة رافعة استراتيجية للتحول الريفي والحد من الفقر المستدام. ويتم نشر المشروع في تسع مقاطعات ذات إمكانات زراعية اقتصادية قوية، بدء من كيروندو إلى سيبيتوكي عبر جيتيجا ومويينجا وكايانزا. ويعمل المشروع في قلب المناطق حيث يكون مستقبل السيادة الغذائية والإدماج الاقتصادي على المحك.

وسيتم توفير البذور المحسنة لزراعة 24 ألف هكتار من الأراضي، كما سيتم توفير التقنيات الزراعية الملائمة للمناخ للمزارعين. كما ستعمل 40 مركزاً خاصاً لتربية الحيوانات على إحياء سلالات عالية الأداء من الخنازير والدواجن. كما سيتم إعادة تأهيل 6000 هكتار من المستنقعات و18 ألف هكتار من مستجمعات المياه. وسيتم دعم هذا التحول في الإقليم من خلال ثورة رقمية: حيث سيسمح تحديد الموقع الجغرافي لـ 120 ألف أسرة بالوصول إلى منصة رقمية تجمع المدخلات والتمويل والمنافذ. وأخيرا، تشمل البنية التحتية الاستراتيجية للمشروع إنشاء أول معبر حدودي متكامل الخدمات في أكانيارو هوت، وهو أداة لتدفق التجارة ولكن أيضا للتكامل الملموس، وإنشاء اثنين من المناطق الزراعية التجريبية في سيبيتوكي وكاروزي. وسترمز هذه المراكز، وهي نتاج شراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى دخول الزراعة البوروندية إلى العصر الصناعي.

قال باسكال يمبيلين، مدير مكتب البنك الأفريقي للتنمية في بوروندي: "إن الزراعة هي القلب النابض للاقتصاد البوروندي، وعندما يتم هيكلتها ودعمها وتحديثها، فإنها تصبح رافعة قوية للتحول". وبالنسبة مدير المكتب فإن اختيار مواقع مثل سهل روزيزي للمشروع ليس عشوائيًا. وتعتبر هذه المنطقة الخصبة أيضًا رمزًا للإمكانات غير المستكشفة. ومن خلال هذا المشروع، يفخر البنك بدعم الرؤية الطموحة لحكومة بوروندي، التي تستهدف السهول لتوفير فرص عمل، وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة المحلية، وتحسين الظروف المعيشية لآلاف الأسر الريفية بشكل مستدام. وصرح السيد يمبيلين قائلاً: "هذه هي قوة التزامنا: أن نبني معًا زراعة مرنة وشاملة وموجهة نحو المستقبل".

وقال باسكال سانجينغا، المدير الإقليمي لقطاع الزراعة والصناعات الزراعية في مكتب شرق أفريقيا بمجموعة البنك، "إن المشروع يجسد جيلاً جديدًا من المشاريع ذات التأثير العالي التي يعتزم البنك الترويج لها. لقد اعتمد البنك الأفريقي للتنمية التكامل الإقليمي بشكل كامل كمحور استراتيجي للابتكار. ويهدف المشروع إلى توحيد طموحات الدول الأعضاء حول حلول منسقة. ويمثل هذا المشروع فرصةً هامةً لبوروندي ونموذجًا هيكليًا يفخر البنك بتقديم الدعم الفني والمالي له".

جدير بالذكر أنه بميزانية قدرها 152 مليون دولار أمريكي، يعمل المشروع في الجزء المتعلق ببوروندي، على ترسيخ مكانته كرافعة هيكلية للتنمية الزراعية الوطنية والإقليمية. وبفضل قيادة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تمثل أكثر من نصف التمويل ، والتمويل المشترك القوي من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، سيعتمد المشروع أيضًا على التزام قوي من الحكومة البوروندية والمشاركة الفعالة من السكان المستفيدين. ومن المقرر أن يستغرق تنفيذه ست سنوات (2024-2029).

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بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية :

مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات: