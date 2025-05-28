معهد البنك الإسلامي للتنمية ينظم أول هاكاثون للذكاء الاصطناعي يحتفي بالابتكار في التمويل الإسلامي

أعلن معهد البنك الإسلامي للتنمية عن الفائزين في أول هاكاثون من نوعه للذكاء الاصطناعي في التمويل الإسلامي، والذي يستعرض إمكانات الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في دعم تقدم الصناعة المالية الإسلامية على الصعيد العالمي.

وأقيم حفل تقديم الجوائز والإعلان عن أسماء الفائزين خلال المنتدى العالمي التاسع عشر للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي، المنعقد في 20 مايو 2025م في الجزائر العاصمة، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

في خضم تطور الصناعة المالية الإسلامية من أجل تلبية متطلبات الاقتصاد العالمي الديناميكي، لا يزال الاعتماد العملي لمعايير المحاسبة المالية وتوحيدها يُمثل تحديًا، ولا سيما بين العديد من مختلف الدول. وفي الوقت نفسه، فإن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة في كيفية تصميم الخدمات المالية وتقديمها وإدارتها.

وإدراكاً لمدى أهمية هذا المجال الخصب، أطلق بنك المعهد هاكاثون الذكاء الاصطناعي لاستكشاف الآليات التي يُمكن من خلالها للتقنيات الناشئة تعزيز اعتماد معايير التمويل الإسلامي، وعلى وجه التحديد تلك الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي). وقد ركّز الهاكاثون على تطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهّل تطبيق هذه المعايير، وتيسّر الوصول إليها، وتعزز المواءمة على المستوى الدولي.

قدّم الدكتور/ سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، الجوائز للفائزين الثلاثة الأوائل، وهم:



المركز الأول - فريق خِلّان

المركز الثاني - فريق البراق المركز الثالث – فريق بنكاي BANKAI

وقد اتسمت المشاريع الفائزة بالتميز التقني، والتصميم الإبداعي، وإمكانية تطبيقها عملياً على مستوى المنظومة المالية الإسلامية.

وفي سياق تعليقه على هذه المناسبة، قال الدكتور/ سامي السويلم: "يعكس هذا الهاكاثون التزامنا بتطوير الصناعة المالية الإسلامية من خلال استخدام أحدث التقنيات. ونحن فخورون بدعم الجيل القادم من المفكرين والبناة الذين يرسمون ملامح مستقبل التمويل الإسلامي من خلال الذكاء الاصطناعي".

الجدير بالذكر أن الهاكاثون مبادرة رائدة تركز على تطبيق الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات الرئيسة في الخدمات المالية الإسلامية، وتسلّط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز توحيد المعايير والامتثال والابتكار في القطاع المالي الإسلامي الذي يتجاوز حجمه 4 تريليونات دولار أمريكي. وقد استقطبت المسابقة نخبة من الموهوبين من الطلبة والمطورين والباحثين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم من أجل المشاركة في ابتكار حلول رقمية عملية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويتواءم الهاكاثون مع الأهداف الإستراتيجية للمعهد في تعزيز الابتكار واستحداث القيمة من خلال المبادرات القائمة على المعرفة وتعزيز التأثير العالمي في قطاع التمويل الإسلامي.

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