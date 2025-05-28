سيلزفورس تعرض القوى العاملة الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي كعنصر محفز للتحول الرقمي
وجمعت سيلزفورس خلال الحدث أكثر من 3,000 مشاركاً من العملاء والشركاء ما يجسد الاهتمام المتنامي والطلب الكبير على حلول القوى العاملة الرقمية القادرة على تعزيز الكفاءة وعملية التحول في المؤسسات العاملة في كل القطاعات.
وشملت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من ماركو هيرنانزانز، النائب التنفيذي للرئيس والرئيس التنفيذي لجنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ ومحمد الخوتاني، نائب الرئيس الأول والمدير العام في منطقة الشرق الأوسط؛ ومها علاوي، رئيس هندسة الحلول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وبولي سمر، الرئيس التنفيذي لشؤون الاعتماد؛ وأولفا خراط، مدير إدارة المنتجات للذكاء الاصطناعي و”إيجنت فورس”. وشارك المتحدثون أفكارهم حول استراتيجية الشركة وكيف تسهم أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وإدارة علاقات العملاء بمساعدة العملاء على إتمام عملية التحول.
واطلع المشاركون على أفكار معمّقة حول كيفية تنفيذ المؤسسات لعملية التحول باستخدام حلول سيلزفورس بما فيها“إيجنت فورس” (Agentforce) وسحابة البيانات“داتا كلاود” (Data Cloud) و”كاستومر 360′′ (Customer 360) من أجل دفع عجلة النجاح وذلك على منصة موحّدة وموثوقة. وتناولت الكلمات الرئيسية والعروض التعريفية ومن ضمنها تلك التي تقدم بها عملاء وشركاء سيلزفورس، الدور الذي يؤديه الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل التجزئة والعقارات والسفر والسيارات والتصنيع. كما استعرضت الجلسات كيفية استخدام“داتا كلاود” لبناء قاعدة بيانات موثوقة لمنصة“إيجنت فورس”، وكيفية الانتقال من تقديم تجربة“جيدة” إلى“رائعة” للعملاء، وكيف يمكن للمؤسسات تعزيز خبرات فرق عملها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وشارك أكثر من 15 عميلاً من مختلف أنحاء المنطقة في الحدث، وقاموا بعرض حالات استخدام تحوّلية توضح كيف تمكنوا من تغيير جوانب رئيسية في عملياتهم باستخدام حلول سيلزفورس. وكشف بنك الكويت الوطني عن كيفية استخدامه لبيانات“تابلو” (Tableau) بهدف استخلاص رؤى معمّقة واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتعزيز الأداء التجاري. بدورها ناقشت مجموعة الدّار للتعليم، الرائدة في قطاع التعليم بأبوظبي، في الجلسة التي عُقدت بعنوان“تحويل التعليم من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة”، شراكتها مع“ببلسيز سابينت” (Publicis Sapient) من أجل رقمنة خدمات الطلاب، وتبسيط عمليات القبول، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور باستخدام حلول أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. من جهتها، استعرضت مجموعة الطاقة الفرنسية“إنجي” (Engie) التي تدير عملياتها حول العالم ومن ضمنها مقرها الإقليمي في دبي، كيفية استخدامها لحل مخصص من“سيلزفورس كلاود” (Salesforce Cloud) من أجل تحويل مبيعاتها في قطاع الطاقة المتجددة في بولندا.
وشملت قائمة الشركات الأخرى التي قدّمت عروضاً تعريفية خلال الحدث كلاً من: الطاير، وماجد الفطيم للتجزئة، ومستشفى زليخة، و”دوكاب”، و”رايفايزن بنك إنترناشونال”، والبحر الأحمر الدولية، و”مرحبا”.
وبرزت إمكانيات“إيجنت فورس” والعمالة الرقمية في تحويل العمليات بشكل لافت وذلك خلال جلسات ركّزت على التحوّل في القطاعين العام والخاص، لا سيما في تقديم الخدمات للمواطنين، وفي قطاع العقارات، حيث تساعد سيلزفورس عملاءها على تحسين المبيعات وتعزيز الإنتاجية من أجل الارتقاء بتجربة المشترين وفرق المبيعات.
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