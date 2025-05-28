سيلزفورس تعرض القوى العاملة الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي كعنصر محفز للتحول الرقمي

MENAFN - Asdaf News) عرضت سيلزفورس الإمكانيات التحولية الهائلة للقوى العاملة الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي بالنسبة للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وذلك خلال فعاليات“إيجنت فورس ورلد تور دبي” الذي انعقد اليوم في مدينة جميرا.

وجمعت سيلزفورس خلال الحدث أكثر من 3,000 مشاركاً من العملاء والشركاء ما يجسد الاهتمام المتنامي والطلب الكبير على حلول القوى العاملة الرقمية القادرة على تعزيز الكفاءة وعملية التحول في المؤسسات العاملة في كل القطاعات.

وشملت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من ماركو هيرنانزانز، النائب التنفيذي للرئيس والرئيس التنفيذي لجنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ ومحمد الخوتاني، نائب الرئيس الأول والمدير العام في منطقة الشرق الأوسط؛ ومها علاوي، رئيس هندسة الحلول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وبولي سمر، الرئيس التنفيذي لشؤون الاعتماد؛ وأولفا خراط، مدير إدارة المنتجات للذكاء الاصطناعي و”إيجنت فورس”. وشارك المتحدثون أفكارهم حول استراتيجية الشركة وكيف تسهم أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وإدارة علاقات العملاء بمساعدة العملاء على إتمام عملية التحول.

واطلع المشاركون على أفكار معمّقة حول كيفية تنفيذ المؤسسات لعملية التحول باستخدام حلول سيلزفورس بما فيها“إيجنت فورس” (Agentforce) وسحابة البيانات“داتا كلاود” (Data Cloud) و”كاستومر 360′′ (Customer 360) من أجل دفع عجلة النجاح وذلك على منصة موحّدة وموثوقة. وتناولت الكلمات الرئيسية والعروض التعريفية ومن ضمنها تلك التي تقدم بها عملاء وشركاء سيلزفورس، الدور الذي يؤديه الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل التجزئة والعقارات والسفر والسيارات والتصنيع. كما استعرضت الجلسات كيفية استخدام“داتا كلاود” لبناء قاعدة بيانات موثوقة لمنصة“إيجنت فورس”، وكيفية الانتقال من تقديم تجربة“جيدة” إلى“رائعة” للعملاء، وكيف يمكن للمؤسسات تعزيز خبرات فرق عملها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وشارك أكثر من 15 عميلاً من مختلف أنحاء المنطقة في الحدث، وقاموا بعرض حالات استخدام تحوّلية توضح كيف تمكنوا من تغيير جوانب رئيسية في عملياتهم باستخدام حلول سيلزفورس. وكشف بنك الكويت الوطني عن كيفية استخدامه لبيانات“تابلو” (Tableau) بهدف استخلاص رؤى معمّقة واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتعزيز الأداء التجاري. بدورها ناقشت مجموعة الدّار للتعليم، الرائدة في قطاع التعليم بأبوظبي، في الجلسة التي عُقدت بعنوان“تحويل التعليم من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة”، شراكتها مع“ببلسيز سابينت” (Publicis Sapient) من أجل رقمنة خدمات الطلاب، وتبسيط عمليات القبول، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور باستخدام حلول أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. من جهتها، استعرضت مجموعة الطاقة الفرنسية“إنجي” (Engie) التي تدير عملياتها حول العالم ومن ضمنها مقرها الإقليمي في دبي، كيفية استخدامها لحل مخصص من“سيلزفورس كلاود” (Salesforce Cloud) من أجل تحويل مبيعاتها في قطاع الطاقة المتجددة في بولندا.

وشملت قائمة الشركات الأخرى التي قدّمت عروضاً تعريفية خلال الحدث كلاً من: الطاير، وماجد الفطيم للتجزئة، ومستشفى زليخة، و”دوكاب”، و”رايفايزن بنك إنترناشونال”، والبحر الأحمر الدولية، و”مرحبا”.

وبرزت إمكانيات“إيجنت فورس” والعمالة الرقمية في تحويل العمليات بشكل لافت وذلك خلال جلسات ركّزت على التحوّل في القطاعين العام والخاص، لا سيما في تقديم الخدمات للمواطنين، وفي قطاع العقارات، حيث تساعد سيلزفورس عملاءها على تحسين المبيعات وتعزيز الإنتاجية من أجل الارتقاء بتجربة المشترين وفرق المبيعات.