أكسيونا تحصد جائزتين في حفل جوائز“غلوبال ووتر إنتليجنس”

MENAFN - Asdaf News) فازت شركة“أكسيونا” بجائزتين مرموقتين ضمن جوائز المياه العالمية، التي تنظمها مجلة“غلوبال ووتر إنتليجنس” (Global Water Intelligence)، وذلك خلال حفل أُقيم في باريس. وقد حصلت الشركة على جائزة“أفضل محطة تحلية مياه للعام” عن محطة تحلية“تسونغ كوان أو” في هونغ كونغ، وكذلك جائزة“أفضل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي للعام” عن محطات المعالجة المستقلة في المدينة المنورة 3، وبريدة 2، وتبوك 2 في المملكة العربية السعودية.

تم إنشاء محطة تحلية“تسونغ كوان أو” من قبل شركة أكسيونا بالشراكة مع شركة جاردين الهندسية المحدودة (Jardine Engineering Corporation Limited) والشركة الصينية العامة للهندسة (China State Construction Engineering Limited)، وبدأت العمل في عام 2024. وتبلغ قدرتها التشغيلية 137 ألف متر مكعب يوميًا، وتوفّر المياه لنحو 850 ألف نسمة. وبفضل تقنية التناضح العكسي، تمثل هذه المحطة حلًا فعّالًا لهونغ كونغ في مواجهة تحديات تغير المناخ وقلة هطول الأمطار، إذ تُسهم في تلبية نحو 5% من إجمالي الطلب على المياه العذبة في المدينة.

وتتميّز محطات معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة في المدينة المنورة وتبوك وبريدة، التي أنشأتها شركة أكسيونا في المملكة العربية السعودية، بتقنياتها المبتكرة في تقليل البصمة البيئية والمادية للمشاريع، حيث تقوم المحطات الثلاث بمعالجة مياه الصرف الصحي لنحو مليوني نسمة، وتدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها، بما يتماشى مع“رؤية السعودية 2030” الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.

وتُمنح جوائز“غلوبال ووتر إنتليجنس” سنويًا خلال القمة العالمية للمياه، وتكرّم أبرز الإنجازات في قطاع المياه العالمي ضمن فئات متعددة. وتسلّط هذه الجوائز الضوء على المبادرات والشركات التي تسهم في تطوير القطاع من خلال تحسين الأداء التشغيلي، وتبنّي نماذج مالية مستدامة، واستخدام التقنيات المبتكرة.