أكسيونا تحصد جائزتين في حفل جوائز“غلوبال ووتر إنتليجنس”

أكسيونا تحصد جائزتين في حفل جوائز“غلوبال ووتر إنتليجنس”
تم إنشاء محطة تحلية“تسونغ كوان أو” من قبل شركة أكسيونا بالشراكة مع شركة جاردين الهندسية المحدودة (Jardine Engineering Corporation Limited) والشركة الصينية العامة للهندسة (China State Construction Engineering Limited)، وبدأت العمل في عام 2024. وتبلغ قدرتها التشغيلية 137 ألف متر مكعب يوميًا، وتوفّر المياه لنحو 850 ألف نسمة. وبفضل تقنية التناضح العكسي، تمثل هذه المحطة حلًا فعّالًا لهونغ كونغ في مواجهة تحديات تغير المناخ وقلة هطول الأمطار، إذ تُسهم في تلبية نحو 5% من إجمالي الطلب على المياه العذبة في المدينة.
وتتميّز محطات معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة في المدينة المنورة وتبوك وبريدة، التي أنشأتها شركة أكسيونا في المملكة العربية السعودية، بتقنياتها المبتكرة في تقليل البصمة البيئية والمادية للمشاريع، حيث تقوم المحطات الثلاث بمعالجة مياه الصرف الصحي لنحو مليوني نسمة، وتدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها، بما يتماشى مع“رؤية السعودية 2030” الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
وتُمنح جوائز“غلوبال ووتر إنتليجنس” سنويًا خلال القمة العالمية للمياه، وتكرّم أبرز الإنجازات في قطاع المياه العالمي ضمن فئات متعددة. وتسلّط هذه الجوائز الضوء على المبادرات والشركات التي تسهم في تطوير القطاع من خلال تحسين الأداء التشغيلي، وتبنّي نماذج مالية مستدامة، واستخدام التقنيات المبتكرة.
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