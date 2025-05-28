“ماجد الفطيم للتجزئة” تفتتح أربعة متاجر بيع مؤقتة لكارفور في مشعر منى لخدمة ضيوف الرحمن

وستقدم المتاجر خدماتها على مدار 24 ساعة طوال موسم الحج من قبل فريق عمل يُتقن لغات متعددة بما يلبي احتياجات الحجاج من مختلف الجنسيات ويضمن توفير تجربة تسوق سلسة ومريحة. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل وتيسير حصول ضيوف الرحمن على احتياجاتهم الأساسية من خلال توفير تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية، والمياه، ومستلزمات النظافة الشخصية، وغيرها من الضروريات اليومية في مواقع حيوية ورئيسية في مشعر منى.

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