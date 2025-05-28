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“ماجد الفطيم للتجزئة” تفتتح أربعة متاجر بيع مؤقتة لكارفور في مشعر منى لخدمة ضيوف الرحمن

“ماجد الفطيم للتجزئة” تفتتح أربعة متاجر بيع مؤقتة لكارفور في مشعر منى لخدمة ضيوف الرحمن

2025-05-28 08:09:29
(MENAFN- Asdaf News) في إطار جهودها المتواصلة لدعم رؤية السعودية 2030 الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز الخدمات في موسم الحج، أعلنت شركة“ماجد الفطيم للتجزئة”، التي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية كارفور في المملكة العربية السعودية، عن افتتاح أربعة متاجر بيع مؤقتة لكارفور في مواقع مميزة حول مشعر منى لخدمة الحجاج خلال موسم حج 1446هـ.

وستقدم المتاجر خدماتها على مدار 24 ساعة طوال موسم الحج من قبل فريق عمل يُتقن لغات متعددة بما يلبي احتياجات الحجاج من مختلف الجنسيات ويضمن توفير تجربة تسوق سلسة ومريحة. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل وتيسير حصول ضيوف الرحمن على احتياجاتهم الأساسية من خلال توفير تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية، والمياه، ومستلزمات النظافة الشخصية، وغيرها من الضروريات اليومية في مواقع حيوية ورئيسية في مشعر منى.

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