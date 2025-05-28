“ماجد الفطيم للتجزئة” تفتتح أربعة متاجر بيع مؤقتة لكارفور في مشعر منى لخدمة ضيوف الرحمن

“ماجد الفطيم للتجزئة” تفتتح أربعة متاجر بيع مؤقتة لكارفور في مشعر منى لخدمة ضيوف الرحمن
وستقدم المتاجر خدماتها على مدار 24 ساعة طوال موسم الحج من قبل فريق عمل يُتقن لغات متعددة بما يلبي احتياجات الحجاج من مختلف الجنسيات ويضمن توفير تجربة تسوق سلسة ومريحة. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل وتيسير حصول ضيوف الرحمن على احتياجاتهم الأساسية من خلال توفير تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية، والمياه، ومستلزمات النظافة الشخصية، وغيرها من الضروريات اليومية في مواقع حيوية ورئيسية في مشعر منى.
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