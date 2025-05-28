طيران ناس تُعلن بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد ضمن طرحها العام الأولي

MENAFN - Asdaf News) أعلنت شركة طيران ناس (“طيران ناس” أو“الشركة”)، إحدى شركات الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد ضمن طرحها العام الأولي (“الطرح”) في السوق الرئيسية لتداول السعودية (“تداول السعودية”).

وقد تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 80 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقًا. ويأتي ذلك عقب الإقبال الكبير من جانب المستثمرين من شريحة المؤسسات، حيث تم تغطية الاكتتاب بما يقارب 100 مرة، ووصلت القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب إلى 409 مليارات ريال سعودي من المستثمرين المحليين والدوليين.

وقد تم تخصيص 10,251,114 سهماً للمكتتبين الأفراد، أي ما يمثّل 20% من إجمالي أسهم الطرح، في حين خُصصت النسبة المتبقية والبالغة 80% لشريحة المؤسسات.

ويمكن للمكتتبين الأفراد المشاركة في الاكتتاب من خلال شبكة واسعة من الجهات المستلمة والمؤسسات الناشطة في أسواق المال، بما في ذلك: البلاد المالية، والإنماء للاستثمار، والاستثمار كابيتال، والجزيرة كابيتال، والخبير المالية، والراجحي المالية، والعربي المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، ودراية المالية، وجي آي بي كابيتال، والرياض المالية، والأهلي المالية (ساب إنفست)، وسهم المالية، والأهلي المالية، ويقين كابيتال.

تمتد فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد من يوم الأربعاء 28 مايو وحتى يوم الأحد 1 يونيو 2025م، على أن تُغلق عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية. وسيتم إعلان التخصيص النهائي لأسهم الأفراد يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025م، مع رد الفائض من مبالغ الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس 5 يونيو 2025م.

للمزيد من المعلومات حول الطرح، بما في ذلك نشرة الإصدار والمواعيد الرئيسية، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للطرح العام الأولي على الرابط التالي:

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