عاجل تقلبات خفيفة على الحرارة وأجواء معتدلة في أغلب المناطق الأربعاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن المملكة ستشهد تقلبات خفيفة في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة القادمة، مع أجواء لطيفة إلى معتدلة في معظم المناطق، فيما تبقى الأجواء حارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



الأربعاء، تنخفض درجات الحرارة قليلًا، ليكون الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانًا في شرق المملكة قد تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة وتثير الغبار.



وتحذر الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب فوق المرتفعات العالية وأجزاء من السهول، ومن احتمال تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في مناطق البادية.



الخميس، ترتفع درجات الحرارة قليلًا مع بقاء الطقس لطيفًا في المرتفعات والسهول، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتثير الغبار في مناطق البادية.



الجمعة، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف لتصبح الأجواء معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.



السبت، يطرأ ارتفاع آخر في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية تتحول ظهرًا إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانًا.