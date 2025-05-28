  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ترامب مخاطباً سلطات كندا: قبتنا الذهبية ثمنها 61 مليار دولار .. أو استقلالكم

ترامب مخاطباً سلطات كندا: قبتنا الذهبية ثمنها 61 مليار دولار .. أو استقلالكم

2025-05-28 12:04:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قدَّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضاً للسلطات في كندا للاستفادة من نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"، وخيَّر أوتاوا بين دفع 61 مليار دولار أو الانضمام إلى الولايات المتحدة.
ترامب مخاطباً سلطات كندا: قبتنا الذهبية ثمنها 61 مليار دولار.. أو استقلالكم .
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أخبرت كندا، التي ترغب بشدة في الانضمام إلى منظومة القبة الذهبية الرائعة، أن الأمر سيكلفها 61 مليار دولار إذا بقيت أمةً منفصلة، وغير مكافئة لنا، لكنها لن تدفع شيئاً إذا أصبحت ولايتنا الحادية والخمسين العزيزة. إنهم يدرسون العرض!".
وكان ترامب قد أعلن سابقاً أن الإدارة الأمريكية اختارت التصميم الهندسي لنظام "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي الذي تبلغ تكلفته حوالي 175 مليار دولار.
وأوضح ترامب أن النظام سيشمل أنظمة أرضية وبحرية وفضائية، مع توقع دخوله الخدمة قبل نهاية ولايته الرئاسية الثانية.
وفي السياق ذاته، وصف معهد الشؤون الأمريكية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي الجديد "القبة الذهبية" بأنه يشكّل تهديداً لأمن الدول المعادية لواشنطن.
وأكد المعهد أن هذا النظام مصمَّم لأغراض هجومية وليس دفاعية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
روسيا اليوم


MENAFN28052025000208011052ID1109603080

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث