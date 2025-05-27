بيت التمويل الكويتي يشارك بمعارض وظيفية في 4 جامعات

شارك بيت التمويل الكويتي في 4 معارض للفرص الوظيفية في 4 جامعات، هي جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وكلية الكويت التقنية Ktech تحت شعار «وياك طول الطريج»، والمعرض الوظيفي في الجامعة الأميركية الدولية تحت شعار «شاركنا صناعة المستقبل»، بالاضافة إلى كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، وذلك ضمن جهود البنك في استقطاب الكفاءات والمواهب الشبابية الوطنية والمساهمة في تعزيز قدرات الخريجين وتأهيلهم واعدادهم لسوق العمل.

واكد المدير التنفيذي للتعيينات في بيت التمويل الكويتي عبدالله الخميس، حرص البنك على المشاركة في مثل هذه المعارض الوظيفية التي تنظمها الكليات والجامعات في الكويت، ضمن جهوده في استقطاب المواهب الوطنية وتأهيلها وفق أعلى المعايير، وحرصه على إتاحة فرص العمل أمام الشباب الكويتي وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وفرصهم الوظيفية.

وذكر الخميس ان بيت التمويل الكويتي استعرض من خلال جناحه المتواجد في الجامعات فرصة الوظيفية المتاحة، وذلك عبر فريق متخصص من موظفي إدارة التعيين في الموارد البشرية، وقد تمت الاجابة عن استفسارات الطلبة وتعريقهم على طبيعة عمل البنوك وتنوع الادارات ودور القطاع المصرفي في تطوير المواهب والقدرات وصقل المهارات، وجهود البنك في دعم وتمكين الشباب للعمل في القطاع المصرفي، وتشجيعهم على الانضمام إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في سوق العمل. وقال الخميس ان المعارض الوظيفية استضافت كبرى الشركات المحلية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص التي تتميز بمساهمات قيمة في توفير فرص العمل والتدريب للشباب الخريجين من الكويتيين المقبلين على سوق العمل، وسط حضور كبير من فئات مختلفة تشمل حديثي التخرج وذوي الخبرة، بالاضافة إلى الباحثين عن فرص وظيفية او تدريبية.

وفي كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، أقام بيت التمويل الكويتي عبر فريق استقطاب المواهب من قطاع الموار البشرية ورش عمل تدريبية لأكثر من 60 طالبا وطالبة مقبلين على التخرج حول كيفية الاستعداد والتحضير للمقابلات الوظيفية مستقبلا.

واوضح الخميس ان ورش العمل تضمنت محاكاة واقعية لإعداد السيرة الذاتية وإجراء مقابلة رسمية مع موظفي الفريق المتخصص من بيت التمويل الكويتي، على أن يتم بعد ذلك تجميع كل طلبات التوظيف المقدمة من الطلبة واستعراضها في عرض مرئي للجميع والإشارة إلى الأخطاء لتفاديها مستقبلا في المقابلات الوظيفية الرسمية.

ويحرص بيت التمويل الكويتي على تنظيم ورش العمل والتطبيق العملي والميداني لمواضيع مختلفة إيمانا بأهمية الممارسة العملية التي يستطيع من خلالها الطالب معايشة الواقع وتسريع استيعاب المفاهيم النظرية.

وقد تم تكريم بيت التمويل الكويتي في المعارض الوظيفية لدوره البارز في دعم معارض الفرص الوظيفية وحرصه على مساندة الجامعات والطلبة بمختلف الانشطة.

ويعتبر بيت التمويل الكويتي الرائد في استقطاب الطاقات البشرية من الشباب الكويتي حديث التخرج اومن ذوى الخبرة وتدريبها وصقل مهاراتها وخلق كوادر مصرفية وخبرات متميزة بمختلف القطاعات، اذ يشمل بيت التمويل الكويتي مجالات متعددة للعمل مما يوفر فرصا في مجال الخدمات المصرفية، وتمويل الشركات، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، وادارة الخزانة، وغيرها، وقد حصد بيت التمويل الكويتي جوائزعديدة في مجال توطين الوظائف.

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