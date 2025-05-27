بيت التمويل الكويتي يشارك بمعارض وظيفية في 4 جامعات
شارك بيت التمويل الكويتي في 4 معارض للفرص الوظيفية في 4 جامعات، هي جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وكلية الكويت التقنية Ktech تحت شعار «وياك طول الطريج»، والمعرض الوظيفي في الجامعة الأميركية الدولية تحت شعار «شاركنا صناعة المستقبل»، بالاضافة إلى كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، وذلك ضمن جهود البنك في استقطاب الكفاءات والمواهب الشبابية الوطنية والمساهمة في تعزيز قدرات الخريجين وتأهيلهم واعدادهم لسوق العمل.
واكد المدير التنفيذي للتعيينات في بيت التمويل الكويتي عبدالله الخميس، حرص البنك على المشاركة في مثل هذه المعارض الوظيفية التي تنظمها الكليات والجامعات في الكويت، ضمن جهوده في استقطاب المواهب الوطنية وتأهيلها وفق أعلى المعايير، وحرصه على إتاحة فرص العمل أمام الشباب الكويتي وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وفرصهم الوظيفية.
وذكر الخميس ان بيت التمويل الكويتي استعرض من خلال جناحه المتواجد في الجامعات فرصة الوظيفية المتاحة، وذلك عبر فريق متخصص من موظفي إدارة التعيين في الموارد البشرية، وقد تمت الاجابة عن استفسارات الطلبة وتعريقهم على طبيعة عمل البنوك وتنوع الادارات ودور القطاع المصرفي في تطوير المواهب والقدرات وصقل المهارات، وجهود البنك في دعم وتمكين الشباب للعمل في القطاع المصرفي، وتشجيعهم على الانضمام إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في سوق العمل. وقال الخميس ان المعارض الوظيفية استضافت كبرى الشركات المحلية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص التي تتميز بمساهمات قيمة في توفير فرص العمل والتدريب للشباب الخريجين من الكويتيين المقبلين على سوق العمل، وسط حضور كبير من فئات مختلفة تشمل حديثي التخرج وذوي الخبرة، بالاضافة إلى الباحثين عن فرص وظيفية او تدريبية.
وفي كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، أقام بيت التمويل الكويتي عبر فريق استقطاب المواهب من قطاع الموار البشرية ورش عمل تدريبية لأكثر من 60 طالبا وطالبة مقبلين على التخرج حول كيفية الاستعداد والتحضير للمقابلات الوظيفية مستقبلا.
واوضح الخميس ان ورش العمل تضمنت محاكاة واقعية لإعداد السيرة الذاتية وإجراء مقابلة رسمية مع موظفي الفريق المتخصص من بيت التمويل الكويتي، على أن يتم بعد ذلك تجميع كل طلبات التوظيف المقدمة من الطلبة واستعراضها في عرض مرئي للجميع والإشارة إلى الأخطاء لتفاديها مستقبلا في المقابلات الوظيفية الرسمية.
ويحرص بيت التمويل الكويتي على تنظيم ورش العمل والتطبيق العملي والميداني لمواضيع مختلفة إيمانا بأهمية الممارسة العملية التي يستطيع من خلالها الطالب معايشة الواقع وتسريع استيعاب المفاهيم النظرية.
وقد تم تكريم بيت التمويل الكويتي في المعارض الوظيفية لدوره البارز في دعم معارض الفرص الوظيفية وحرصه على مساندة الجامعات والطلبة بمختلف الانشطة.
ويعتبر بيت التمويل الكويتي الرائد في استقطاب الطاقات البشرية من الشباب الكويتي حديث التخرج اومن ذوى الخبرة وتدريبها وصقل مهاراتها وخلق كوادر مصرفية وخبرات متميزة بمختلف القطاعات، اذ يشمل بيت التمويل الكويتي مجالات متعددة للعمل مما يوفر فرصا في مجال الخدمات المصرفية، وتمويل الشركات، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، وادارة الخزانة، وغيرها، وقد حصد بيت التمويل الكويتي جوائزعديدة في مجال توطين الوظائف.
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