انطلاق المؤتمر الثاني لجراحة التجميل والترميم في 29 مايو

عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس قسم جراحة التجميل والترميم بمركز البابطين للحروق والتجميل د.محمد خلف إبراهيم عن انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لجراحة التجميل المتعدد التخصصات يومي 29 و30 مايو الجاري، تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي، وذلك في فندق «والدورف أستوريا» ـ الكويت، وبالتعاون مع جمعية الجراحين الكويتية.

وأكد د.خلف أن المؤتمر يعد محطة استراتيجية لترسيخ ريادة الكويت في مجال الجراحة التجميلية والترميمية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس التزام وزارة الصحة بتعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير الكوادر الطبية الوطنية.

وأوضح أن مؤتمر هذا العام يتميز بانعقاده لأول مرة كمؤتمر مشترك يضم في إطاره المؤتمر الأول لرابطة جراحة الوجه، والمؤتمر الأول لرابطة الجراحات الميكروسكوبية، ما يعزز التكامل العلمي ويوسع نطاق التخصصات المشاركة.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات بين نخبة من كبار الجراحين من الكويت ومختلف دول العالم، والاطلاع على أحدث المستجدات في الجراحة الترميمية والتجميلية، لاسيما في علاج التشوهات الخلقية والحالات الجراحية المعقدة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

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