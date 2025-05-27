انطلاق المؤتمر الثاني لجراحة التجميل والترميم في 29 مايو

انطلاق المؤتمر الثاني لجراحة التجميل والترميم في 29 مايو
عبدالكريم العبدالله
أعلن رئيس قسم جراحة التجميل والترميم بمركز البابطين للحروق والتجميل د.محمد خلف إبراهيم عن انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لجراحة التجميل المتعدد التخصصات يومي 29 و30 مايو الجاري، تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي، وذلك في فندق «والدورف أستوريا» ـ الكويت، وبالتعاون مع جمعية الجراحين الكويتية.
وأكد د.خلف أن المؤتمر يعد محطة استراتيجية لترسيخ ريادة الكويت في مجال الجراحة التجميلية والترميمية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس التزام وزارة الصحة بتعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير الكوادر الطبية الوطنية.
وأوضح أن مؤتمر هذا العام يتميز بانعقاده لأول مرة كمؤتمر مشترك يضم في إطاره المؤتمر الأول لرابطة جراحة الوجه، والمؤتمر الأول لرابطة الجراحات الميكروسكوبية، ما يعزز التكامل العلمي ويوسع نطاق التخصصات المشاركة.
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات بين نخبة من كبار الجراحين من الكويت ومختلف دول العالم، والاطلاع على أحدث المستجدات في الجراحة الترميمية والتجميلية، لاسيما في علاج التشوهات الخلقية والحالات الجراحية المعقدة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.
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