الظفيري بدء عملية تقييم الكفاءة للعاملين في المدارس
عبدالعزيز الفضلي
أعلن وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الظفيري عن البدء في عملية وضع تقييم الكفاءة للعام الدراسي 2025/2024 لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية العاملين بالمدارس بحسب المرحلة التعليمية اعتبارا من تاريخ أمس الثلاثاء 2025/5/27.
وقال الظفيري في نشرة عامة أصدرها: «استنادا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36) لسنة 2006 بشان قواعد وأسس ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه وتعديلاته وفق القرار رقم 15 لسنة 2017، وقرارات مواعيد التقويم الدراسي لدوام العاملين بالمدارس من أعضاء الهيئة التعليمية والإداريين بجميع المراحل التعليمية ورياض الأطفال للعام الدراسي 2025/2024. وفي ضوء تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية المشار إليها أعلاه، يرجى مراعاة ما يلي:
1- التأكد من تخزين درجة التقييم للموظف بالنظام المتكامل من قبل الرئيس المباشر واعتماد الرئيس الذي يليه.
2- ضرورة التأكد من أسماء العاملين التابعين لمركز العمل.
3- القيام بإدخال مدد التأخير وعدد أيام الانقطاع عن العمل من دون إذن خلال سنة التقييم 2025/2024.
4- موافاة قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بنماذج تقويم الكفاءة للعاملين التابعين لديوان عام الوزارة وموافاة أقسام الشؤون الوظيفية بالمناطق التعليمية بنماذج تقويم الكفاءة للعاملين التابعين للمنطقة التعليمية (عوامل درجات تقييم الموظف) النتيجة النهائية معتمدة من الرئيس المباشر ومن يليه بالرئاسة وختم المدرسة أو المعهد.
5- عدم إرسال نماذج تقويم الكفاءة مكتوبة بخط اليد حيث ستتم إعادتها لمركز العمل للتعديل.
6- إعداد كشوف تفريغ أو سحب الكشوف من النظام المتكامل ووضعها في ظرف واحد مع النماذج الخاصة بها لكل وحدة تنظيمية على حدة، وذلك لتسهيل وسرعة عملية الفرز.
7- التأكد من اعتماد إجازات العاملين (طبية)، (دورية طارئة) من قبل المخولين بالاعتماد بحسب مركز العمل وذلك قبل عملية تقييم الموظفين بالنظام المتكامل وإدراج أسماء الحاصلين على إجازات طويلة بكشف التفريغ الخاص بهم وعدم إرسال نموذج تقييم أداء لهم.
8- موافاة قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري ببيانات الموظفين المنتدبين لدى الجهات خارج الوزارة، وذلك لإجراء اللازم بشأن تقييم الكفاءة الخاصة بهم مرفقا بقرارات ندبهم ونماذج التقييم.
9- عمل كشف تفريغ للموظفين الذين لم يتموا 100 يوم عمل.
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