الظفيري بدء عملية تقييم الكفاءة للعاملين في المدارس

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الظفيري عن البدء في عملية وضع تقييم الكفاءة للعام الدراسي 2025/2024 لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية العاملين بالمدارس بحسب المرحلة التعليمية اعتبارا من تاريخ أمس الثلاثاء 2025/5/27.

وقال الظفيري في نشرة عامة أصدرها: «استنادا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36) لسنة 2006 بشان قواعد وأسس ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه وتعديلاته وفق القرار رقم 15 لسنة 2017، وقرارات مواعيد التقويم الدراسي لدوام العاملين بالمدارس من أعضاء الهيئة التعليمية والإداريين بجميع المراحل التعليمية ورياض الأطفال للعام الدراسي 2025/2024. وفي ضوء تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية المشار إليها أعلاه، يرجى مراعاة ما يلي:

1- التأكد من تخزين درجة التقييم للموظف بالنظام المتكامل من قبل الرئيس المباشر واعتماد الرئيس الذي يليه.

2- ضرورة التأكد من أسماء العاملين التابعين لمركز العمل.

3- القيام بإدخال مدد التأخير وعدد أيام الانقطاع عن العمل من دون إذن خلال سنة التقييم 2025/2024.

4- موافاة قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بنماذج تقويم الكفاءة للعاملين التابعين لديوان عام الوزارة وموافاة أقسام الشؤون الوظيفية بالمناطق التعليمية بنماذج تقويم الكفاءة للعاملين التابعين للمنطقة التعليمية (عوامل درجات تقييم الموظف) النتيجة النهائية معتمدة من الرئيس المباشر ومن يليه بالرئاسة وختم المدرسة أو المعهد.

5- عدم إرسال نماذج تقويم الكفاءة مكتوبة بخط اليد حيث ستتم إعادتها لمركز العمل للتعديل.

6- إعداد كشوف تفريغ أو سحب الكشوف من النظام المتكامل ووضعها في ظرف واحد مع النماذج الخاصة بها لكل وحدة تنظيمية على حدة، وذلك لتسهيل وسرعة عملية الفرز.

7- التأكد من اعتماد إجازات العاملين (طبية)، (دورية طارئة) من قبل المخولين بالاعتماد بحسب مركز العمل وذلك قبل عملية تقييم الموظفين بالنظام المتكامل وإدراج أسماء الحاصلين على إجازات طويلة بكشف التفريغ الخاص بهم وعدم إرسال نموذج تقييم أداء لهم.

8- موافاة قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري ببيانات الموظفين المنتدبين لدى الجهات خارج الوزارة، وذلك لإجراء اللازم بشأن تقييم الكفاءة الخاصة بهم مرفقا بقرارات ندبهم ونماذج التقييم.

9- عمل كشف تفريغ للموظفين الذين لم يتموا 100 يوم عمل.

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