واشنطن تؤكد دعمها للشركات الأمريكية من أجل الاستثمار في العراق

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واشنطن تؤكد دعمها للشركات الأمريكية من أجل الاستثمار في العراق
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 5 (كونا) -- أكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس اليوم الثلاثاء دعم بلادها للشركات الأمريكية من أجل الاستثمار في العراق.
وقالت بروس للصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن إن الولايات المتحدة "تدعم الصفقات الاقتصادية التي تعود بالنفع على جميع العراقيين بما في ذلك الاتفاقيتان اللتان أعلن عنهما الأسبوع الماضي" مضيفة "نشجع بغداد وأربيل على العمل معا لتوسيع إنتاج الغاز المحلي في أسرع وقت ممكن".
وأوضحت "ستعود هذه الشراكات الاقتصادية بالنفع على الشعبين الأمريكي والعراقي وستساعد العراق على المضي قدما نحو استقلاله في مجال الطاقة".
وذكرت أن شركات النفط الأمريكية "استثمرت مليارات الدولارات في قطاع النفط في إقليم كردستان العراق" معربة عن الامل في أن "نرى استثمارات إضافية من شركات النفط الأمريكية في جميع أنحاء العراق".
وإلتقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الجمعة الماضي برئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني وبحثا عددا من الملفات تصدرها الجانب الاقتصادي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن اللقاء الذي جرى في واشنطن تم خلاله بحث "فرص تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق".
وأضاف البيان أن الوزير روبيو "أشاد برئيس الوزراء لإتمامه إبرام صفقات مع شركات أمريكية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في الإقليم ما يساعد العراق على تحقيق استقلاله في مجال الطاقة". (النهاية)
ع س ج / م ع ح ع
وقالت بروس للصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن إن الولايات المتحدة "تدعم الصفقات الاقتصادية التي تعود بالنفع على جميع العراقيين بما في ذلك الاتفاقيتان اللتان أعلن عنهما الأسبوع الماضي" مضيفة "نشجع بغداد وأربيل على العمل معا لتوسيع إنتاج الغاز المحلي في أسرع وقت ممكن".
وأوضحت "ستعود هذه الشراكات الاقتصادية بالنفع على الشعبين الأمريكي والعراقي وستساعد العراق على المضي قدما نحو استقلاله في مجال الطاقة".
وذكرت أن شركات النفط الأمريكية "استثمرت مليارات الدولارات في قطاع النفط في إقليم كردستان العراق" معربة عن الامل في أن "نرى استثمارات إضافية من شركات النفط الأمريكية في جميع أنحاء العراق".
وإلتقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الجمعة الماضي برئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني وبحثا عددا من الملفات تصدرها الجانب الاقتصادي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن اللقاء الذي جرى في واشنطن تم خلاله بحث "فرص تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق".
وأضاف البيان أن الوزير روبيو "أشاد برئيس الوزراء لإتمامه إبرام صفقات مع شركات أمريكية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في الإقليم ما يساعد العراق على تحقيق استقلاله في مجال الطاقة". (النهاية)
ع س ج / م ع ح ع
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