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واشنطن تؤكد دعمها للشركات الأمريكية من أجل الاستثمار في العراق

واشنطن تؤكد دعمها للشركات الأمريكية من أجل الاستثمار في العراق

2025-05-27 11:20:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 5 (كونا) -- أكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس اليوم الثلاثاء دعم بلادها للشركات الأمريكية من أجل الاستثمار في العراق.
وقالت بروس للصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن إن الولايات المتحدة "تدعم الصفقات الاقتصادية التي تعود بالنفع على جميع العراقيين بما في ذلك الاتفاقيتان اللتان أعلن عنهما الأسبوع الماضي" مضيفة "نشجع بغداد وأربيل على العمل معا لتوسيع إنتاج الغاز المحلي في أسرع وقت ممكن".
وأوضحت "ستعود هذه الشراكات الاقتصادية بالنفع على الشعبين الأمريكي والعراقي وستساعد العراق على المضي قدما نحو استقلاله في مجال الطاقة".
وذكرت أن شركات النفط الأمريكية "استثمرت مليارات الدولارات في قطاع النفط في إقليم كردستان العراق" معربة عن الامل في أن "نرى استثمارات إضافية من شركات النفط الأمريكية في جميع أنحاء العراق".
وإلتقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الجمعة الماضي برئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني وبحثا عددا من الملفات تصدرها الجانب الاقتصادي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن اللقاء الذي جرى في واشنطن تم خلاله بحث "فرص تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق".
وأضاف البيان أن الوزير روبيو "أشاد برئيس الوزراء لإتمامه إبرام صفقات مع شركات أمريكية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في الإقليم ما يساعد العراق على تحقيق استقلاله في مجال الطاقة". (النهاية)

ع س ج / م ع ح ع


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