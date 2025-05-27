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السعودية: اكتمال جاهزية منظومة المياه التشغيلية لموسم الحج
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 27 - 5 (كونا) -- أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء عن اكتمال جاهزية منظومة المياه التشغيلية استعدادا لموسم حج هذا العام ضمن خطة شاملة تضمن استمرارية الإمداد المائي ورفع كفاءة الأداء لخدمة ضيوف الرحمن وذلك تحت إشراف ومتابعة مباشرة من وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن منظومة المياه استكملت خططها التشغيلية من خلال تنفيذ 18 مشروعا رئيسيا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة شملت توسعة شبكات المياه والخزن الإستراتيجي ومحطات الضخ وشبكات التوزيع إلى جانب محطات المعالجة وخطط الإمداد الإضافي في قطاعات الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع والري.
وأكدت الهيئة السعودية للمياه تأمين سعات خزن إستراتيجية وتشغيلية تعزز خدمات المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمسجد الحرام مشيرة إلى أن متوسط كميات الضخ اليومي خلال ذروة الموسم يتجاوز 750 ألف متر مكعب ويصل إلى مليون متر مكعب خلال يوم عرفة وأيام العيد.
كما تبلغ قدرات النقل اليومي من المياه المحلاة أكثر من 2ر1 مليون متر مكعب فيما تمتد خطوط النقل إلى 316ر1 كيلومترا وتصل كفاءة محطات الضخ إلى 125 بالمئة ويزيد حجم التوزيع اليومي على 750 ألف متر مكعب.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة نحو 750 ألف متر مكعب يوميا ما يعزز من كفاءة إدارة الموارد المائية وفق أعلى معايير الأمان البيئي والصحي.
وأوضحت الهيئة أنها ستنفذ أكثر من 4 آلاف فحص مخبري يوميا باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لضمان جودة المياه وسلامتها خلال موسم الحج.
كما واصلت الهيئة السعودية للمياه تنفيذ جولاتها الرقابية والفنية المكثفة على مرافق المياه في مشعري منى ومزدلفة وعرفة والتي تجاوزت ساعات العمل الميداني المسجلة فيها أكثر من ألفي ساعة شملت التحقق من جاهزية أكثر من 32 ألف دورة مياه موزعة في المشاعر المقدسة.
ويشارك في تنفيذ هذه الجهود بشكل مباشر أكثر من ألفي مهندس وفني من الكوادر الوطنية العاملة في قطاع المياه ضمن استعدادات المملكة الشاملة لخدمة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات خلال موسم الحج. (النهاية)
ف ن / ح م ف
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن منظومة المياه استكملت خططها التشغيلية من خلال تنفيذ 18 مشروعا رئيسيا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة شملت توسعة شبكات المياه والخزن الإستراتيجي ومحطات الضخ وشبكات التوزيع إلى جانب محطات المعالجة وخطط الإمداد الإضافي في قطاعات الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع والري.
وأكدت الهيئة السعودية للمياه تأمين سعات خزن إستراتيجية وتشغيلية تعزز خدمات المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمسجد الحرام مشيرة إلى أن متوسط كميات الضخ اليومي خلال ذروة الموسم يتجاوز 750 ألف متر مكعب ويصل إلى مليون متر مكعب خلال يوم عرفة وأيام العيد.
كما تبلغ قدرات النقل اليومي من المياه المحلاة أكثر من 2ر1 مليون متر مكعب فيما تمتد خطوط النقل إلى 316ر1 كيلومترا وتصل كفاءة محطات الضخ إلى 125 بالمئة ويزيد حجم التوزيع اليومي على 750 ألف متر مكعب.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة نحو 750 ألف متر مكعب يوميا ما يعزز من كفاءة إدارة الموارد المائية وفق أعلى معايير الأمان البيئي والصحي.
وأوضحت الهيئة أنها ستنفذ أكثر من 4 آلاف فحص مخبري يوميا باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لضمان جودة المياه وسلامتها خلال موسم الحج.
كما واصلت الهيئة السعودية للمياه تنفيذ جولاتها الرقابية والفنية المكثفة على مرافق المياه في مشعري منى ومزدلفة وعرفة والتي تجاوزت ساعات العمل الميداني المسجلة فيها أكثر من ألفي ساعة شملت التحقق من جاهزية أكثر من 32 ألف دورة مياه موزعة في المشاعر المقدسة.
ويشارك في تنفيذ هذه الجهود بشكل مباشر أكثر من ألفي مهندس وفني من الكوادر الوطنية العاملة في قطاع المياه ضمن استعدادات المملكة الشاملة لخدمة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات خلال موسم الحج. (النهاية)
ف ن / ح م ف
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