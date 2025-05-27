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السعودية: اكتمال جاهزية منظومة المياه التشغيلية لموسم الحج

السعودية: اكتمال جاهزية منظومة المياه التشغيلية لموسم الحج

2025-05-27 11:20:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 27 - 5 (كونا) -- أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء عن اكتمال جاهزية منظومة المياه التشغيلية استعدادا لموسم حج هذا العام ضمن خطة شاملة تضمن استمرارية الإمداد المائي ورفع كفاءة الأداء لخدمة ضيوف الرحمن وذلك تحت إشراف ومتابعة مباشرة من وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن منظومة المياه استكملت خططها التشغيلية من خلال تنفيذ 18 مشروعا رئيسيا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة شملت توسعة شبكات المياه والخزن الإستراتيجي ومحطات الضخ وشبكات التوزيع إلى جانب محطات المعالجة وخطط الإمداد الإضافي في قطاعات الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع والري.
وأكدت الهيئة السعودية للمياه تأمين سعات خزن إستراتيجية وتشغيلية تعزز خدمات المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمسجد الحرام مشيرة إلى أن متوسط كميات الضخ اليومي خلال ذروة الموسم يتجاوز 750 ألف متر مكعب ويصل إلى مليون متر مكعب خلال يوم عرفة وأيام العيد.
كما تبلغ قدرات النقل اليومي من المياه المحلاة أكثر من 2ر1 مليون متر مكعب فيما تمتد خطوط النقل إلى 316ر1 كيلومترا وتصل كفاءة محطات الضخ إلى 125 بالمئة ويزيد حجم التوزيع اليومي على 750 ألف متر مكعب.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة نحو 750 ألف متر مكعب يوميا ما يعزز من كفاءة إدارة الموارد المائية وفق أعلى معايير الأمان البيئي والصحي.
وأوضحت الهيئة أنها ستنفذ أكثر من 4 آلاف فحص مخبري يوميا باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لضمان جودة المياه وسلامتها خلال موسم الحج.
كما واصلت الهيئة السعودية للمياه تنفيذ جولاتها الرقابية والفنية المكثفة على مرافق المياه في مشعري منى ومزدلفة وعرفة والتي تجاوزت ساعات العمل الميداني المسجلة فيها أكثر من ألفي ساعة شملت التحقق من جاهزية أكثر من 32 ألف دورة مياه موزعة في المشاعر المقدسة.
ويشارك في تنفيذ هذه الجهود بشكل مباشر أكثر من ألفي مهندس وفني من الكوادر الوطنية العاملة في قطاع المياه ضمن استعدادات المملكة الشاملة لخدمة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات خلال موسم الحج. (النهاية)

ف ن / ح م ف


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