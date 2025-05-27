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منظمة (ايسسكو) تعلن عن الفائزين بجائزة ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية

منظمة (ايسسكو) تعلن عن الفائزين بجائزة ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية

2025-05-27 11:20:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 27 - 5 (كونا) -- اعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسسكو) اليوم الثلاثاء عن الفائزين بجائزة ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية للعام 2024.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية ان الكاتب التونسي منصف محلة والكاتب المغربي مهدي قويرقات والكاتبة الكورية كريمة كيم فازوا بهذه الجائرة المهمة عالميا.
ونقلت الوكالة عن وزيرة الثقافة التونسية أمينة الصرارفي قولها إن جائزة ابن خلدون هي إحدى أبرز الجوائز المخصصة لتكريم الباحثين في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية وأصحاب البصمات الفكرية الجادة في زمن تتعالى فيه التحديات الفكرية والوجودية.
واوضحت أن الجائزة تهدف إلى تعزيز الحوار العلمي بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط "بما يتماشى مع رسالة كرسي (إيسيسكو) ابن خلدون في إشاعة المعرفة وتعزيز التراث الفكري العربي والإسلامي.
يذكر أن جائزة ابن خلدون تنظمها سنويا منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسسكو) بالتعاون مع الجمعية المتوسطية (ماد21) . (النهاية)

ش ب م / س ع م


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