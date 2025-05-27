منظمة (ايسسكو) تعلن عن الفائزين بجائزة ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية

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منظمة (ايسسكو) تعلن عن الفائزين بجائزة ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 27 - 5 (كونا) -- اعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسسكو) اليوم الثلاثاء عن الفائزين بجائزة ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية للعام 2024.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية ان الكاتب التونسي منصف محلة والكاتب المغربي مهدي قويرقات والكاتبة الكورية كريمة كيم فازوا بهذه الجائرة المهمة عالميا.
ونقلت الوكالة عن وزيرة الثقافة التونسية أمينة الصرارفي قولها إن جائزة ابن خلدون هي إحدى أبرز الجوائز المخصصة لتكريم الباحثين في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية وأصحاب البصمات الفكرية الجادة في زمن تتعالى فيه التحديات الفكرية والوجودية.
واوضحت أن الجائزة تهدف إلى تعزيز الحوار العلمي بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط "بما يتماشى مع رسالة كرسي (إيسيسكو) ابن خلدون في إشاعة المعرفة وتعزيز التراث الفكري العربي والإسلامي.
يذكر أن جائزة ابن خلدون تنظمها سنويا منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسسكو) بالتعاون مع الجمعية المتوسطية (ماد21) . (النهاية)
ش ب م / س ع م
وذكرت وكالة الأنباء التونسية ان الكاتب التونسي منصف محلة والكاتب المغربي مهدي قويرقات والكاتبة الكورية كريمة كيم فازوا بهذه الجائرة المهمة عالميا.
ونقلت الوكالة عن وزيرة الثقافة التونسية أمينة الصرارفي قولها إن جائزة ابن خلدون هي إحدى أبرز الجوائز المخصصة لتكريم الباحثين في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية وأصحاب البصمات الفكرية الجادة في زمن تتعالى فيه التحديات الفكرية والوجودية.
واوضحت أن الجائزة تهدف إلى تعزيز الحوار العلمي بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط "بما يتماشى مع رسالة كرسي (إيسيسكو) ابن خلدون في إشاعة المعرفة وتعزيز التراث الفكري العربي والإسلامي.
يذكر أن جائزة ابن خلدون تنظمها سنويا منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسسكو) بالتعاون مع الجمعية المتوسطية (ماد21) . (النهاية)
ش ب م / س ع م
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