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البنك الإفريقي للتنمية: ضرورة رصد أكثر من 300 مليار دولار لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063

البنك الإفريقي للتنمية: ضرورة رصد أكثر من 300 مليار دولار لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063

2025-05-27 11:20:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 27 - 5 (كونا) -- أكد المشاركون في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة في أبيدجان بكوت ديفوار أنه يتعين رصد أكثر من 300 مليار دولار بدعم من مختلف الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
وأجمع مسؤولون أفارقة كبار خلال اليوم الثاني من اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية اليوم الثلاثاء والتي تعقد تحت شعار (تحقيق أقصى استفادة أفريقيا من رأسمالها لتعزيز تنميتها) أن "الجميع مطالب اليوم برفع التحديات خاصة المالية بهدف تنفيذ خريطة الطريق القارية".
وفي هذا السياق أشارت الأمينة التنفيذية لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي ناردوس بيكيليه - توماس في كلمة لها إلى أن "هذه الأجندة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة ومستدامة تتطلب تمويلا بقيمة 300 مليار دولار أمريكي يتعين على مختلف المؤسسات والشركاء الاجتماعيين المساهمة فيه".
وأضافت بيكيليه - توماس أن "أجندة 2063 تتطلع إلى جعل إفريقيا قارة موحدة ومزدهرة وسلمية ذات وزن على الساحة الدولية" داعية إلى "التزام جميع الفاعلين الأفريقيين وشركاء التنمية وإلى توفير دعم مالي وتقني مكيف" حيث رافعت أيضا من أجل "دمج أهداف أجندة 2063 في المخططات الوطنية مع ميزانيات خاصة وآليات متابعة".
من جهته تطرق مساعد الأمين العام والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا كلافييه غاتيتي إلى "تأثير الكوارث المناخية التي تساهم في تناقص ما يصل إلى 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الإفريقي سنويا إضافة إلى إشكالية الديون الخارجية التي تتجاوز الآن تريليون دولار ما يتسبب في تقليص قدرة الدول على الاستثمار في قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية".
وشدد غاتيتي على "الطابع المستعجل لخطة التنفيذ العشرية الثانية لأجندة 2063" مشددا على ضرورة "الاستثمار بذكاء وبشكل مستدام في الرأسمال البشري الذي يعتبر مؤهلا أساسيا لإفريقيا" معتبرا أن "الشباب الإفريقي يمثل ورقة رابحة حقيقية لأفريقيا".
وأفاد بأن "هذه الميزة الديموغرافية لا يمكن تثمينها دون كفاءات ووسائل ومنصات مكيفة" داعيا إلى "اعتبار تنمية الرأسمال البشري ليس فقط كسياسة اجتماعية بل كاستراتيجية اقتصادية".
من جهة أخرى أكد غاتيتي على "ضرورة رصد تمويل قوي ومبتكر" مضيفا أن "الاتحاد الإفريقي يقترح أيضا تطوير أسواق مالية إقليمية مترابطة وتشجيع الابتكار الرقمي ودعم المؤسسات التي يقودها الشباب".
ودعا إلى "إصلاح البنية المالية العالمية" معتبرا أن "المنظومة الحالية صممت في وقت كانت أغلبية الدول الإفريقية لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية" حيث بالنسبة إليه "تستحق إفريقيا مكانة على طاولة صنع القرار ليس كضيف بل كمشارك فيه".
يذكر أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية انطلقت أمس الإثنين بحضور أكثر من 6 آلاف مشارك يمثلون 81 دولة عضو في هذه المؤسسة القارية كما يشارك في هذا الاجتماع عدة وزراء أفارقة وخبراء وممثلو منظمات دولية. (النهاية)

م ر / ر ج


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