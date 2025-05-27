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بغداد تدعو لتفعيل اليات تبادل المعلومات وتعزيز الوعي المجتمعي في ملف المفقودين

بغداد تدعو لتفعيل اليات تبادل المعلومات وتعزيز الوعي المجتمعي في ملف المفقودين

2025-05-27 11:20:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 27 - 5 (كونا) -- دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الثلاثاء الى تفعيل آليات تبادل المعلومات وتقديم الدعم للمنظمات المختصة وتعزيز الوعي المجتمعي فيما يتعلق بملف المفقودين.
جاء ذلك في كلمة للوزير امام الاجتماع الاقليمي لخبراء قضية الاشخاص المفقودين في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بحضور المدير العام للجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين بومبرغر.
وقال الوزير ان المنطقة والعالم شهدا في العقود الماضية صراعات ونزاعات وازمات خلفت أعدادا كبيرة من المفقودين نتيجة الحروب او الهجرة غير النظامية او الكوارث الطبيعية لافتا الى انه رغم تعدد الاسباب فإن النتائج واحدة وهي أشخاص مفقودون وعائلات مفجوعة ما يعزز الحاجة الى تنسيق الجهود الدولية لمواجهة هذه الازمة الانسانية متعددة الابعاد.
ورأى ان البحث عن المفقودين ليس مجرد التزام قانوني او وطني بل هو واجب انساني واخلاقي يتطلب تعاونا شاملا على المستويات المحلية والاقليمية والدولية داعيا المجتمع الدولي الى مضاعفة الجهود والاهتمام بهذه القضية الانسانية الملحة.
واعرب الوزير حسين عن تثمين بلاده للشركاء الدوليين الذين قدموا الدعم للعراق في هذا الملف وفي مقدمتهم فريق التحقيق التابع للامم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية (داعش) واللجنة الدولية للصليب الاحمر واللجنة الدولية لشؤون المفقودين.
وشهد الاجتماع كلمات لعدد من المسؤولين العراقيين في الدوائر والوزارات ذات الصلة مع عقد جلسات حوارية تناولت أبرز الممارسات والتجارب الناجحة والانجازات المحققة والخطط المستقبلية مع استعراض الاطار القانوني والتحديات الرئيسية المرتبطة بملف المفقودين في المنطقة. (النهاية)

ع ح ه / ر ج


MENAFN27052025000071011013ID1109602964

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