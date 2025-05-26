السعودية.. الكشف عن استعدادات الحج والحالة الصحية للحجاج

خبرني - أكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، الإثنين، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، مشيرا إلى عدم رصد أي حالات تفشي أمراض أو أوبئة قد تؤثر على الصحة العامة بين الحجاج، مؤكدا الحرص على وضع الاشتراطات الصحية اللازمة لحماية الحجاج.

وأضاف الجلاجل، في كلمته في المؤتمر الصحفي الحكومي المنعقد في الرياض عن الاستعدادات لموسم الحج، أن الوزارة وفرت 11 طائرة إخلاء جوي للتعامل مع الحالات الطارئة للحجاج، و900 سيارة، و71 نقطة طبية في المشاعر المقدسة.

وأشار إلى تجهيز 3 مستشفيات ميدانية تزيد عن 1200 سرير بالتعاون مع وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني، وإنشاء مستشفى طوارئ جديد في منى بسعة تتخطى الـ200 سرير، وزيادة الطاقة السريرية بنسبة 60 بالمئة عن العام الماضي للتعامل مع الحالات الطارئة للحجاج.

ولفت وزير الصحة السعودي إلى تزويد الحجاج من ذوي الحالات الصحية الحرجة بأجهزة استشعار ذكية مرتبطة بمستشفى صحة الافتراضي الأكبر من نوعه في العالم.

وأوضح أنه تم تقديم أكثر من 50 ألف خدمة صحية في 14 منفذ بري وجوي وبحري، وإجراء 140 عملية جراحية و65 قسطرة قلبية للحجاج.

وقال وزير الصحة السعودي، إنَّ التزام الحاج بالخطط الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة أول خطوة لحج آمن وصحي.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن الخطط التي وضعتها لجنة الحج العليا برئاسة وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتكاتف جميع الجهات تضمن البيئة المناسبة للحج والخطط اللازمة.

ونصح الوزير السعودي، الحجاج بشرب الماء وتجنب المشي لمسافات طويلة وتجنب الزحام ولبس الكمامة واستخدام المظلة والالتزام بتعليمات التفويج، وعدم التردد في طلب الخدمة حال الشعور بالإعياء.

وأشار الجلاجل، إلى قيام الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بزراعة أكثر من 10 آلاف شجرة و400 برادة مياه ومراوح رذاذ.

وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر قد أعلن عن توسع في الطرق المطاطية والمبردة استعدادا لموسم الحج هذا العام، مشيرا إلى استخدام الطائرات المسيرة لمتابعة الحجاج.

من جانبه، صرح وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري بأن المملكة وفرت أكثر من 10 آلاف نقطة "واي فاي" مجانية ليبقى الحاج على اتصال مع ذويه"، مضيفا أن السعودية طوعت الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود وتفويج الحجاج وأنها تسخر إمكاناتها التقنية كافة لبنية رقمية متينة خلال موسم الحج.