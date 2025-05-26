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زورق مسيّر يراقب الأنهار

زورق مسيّر يراقب الأنهار

2025-05-26 07:17:27
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت الناطقة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك أن شرطة النقل في العاصمة الروسية بدأت باختبار أول زورق مسيّر لمراقبة نهر موسكو، حسب وكالة ((تاس)). وأضافت: ((سيصبح الزورق مساعداً لشرطة النقل، وسيتمكن من تسجيل المخالفات تلقائياً في مياه نهر موسكو)). ويتميز الزورق بالقدرة على تنفيذ المهام بدقة وأمان دون تدخل بشري. وسيستخدم الزورق المسيّر في المستقبل لمراقبة الأنهار الروسية.

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