زورق مسيّر يراقب الأنهار

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زورق مسيّر يراقب الأنهار
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت الناطقة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك أن شرطة النقل في العاصمة الروسية بدأت باختبار أول زورق مسيّر لمراقبة نهر موسكو، حسب وكالة ((تاس)). وأضافت: ((سيصبح الزورق مساعداً لشرطة النقل، وسيتمكن من تسجيل المخالفات تلقائياً في مياه نهر موسكو)). ويتميز الزورق بالقدرة على تنفيذ المهام بدقة وأمان دون تدخل بشري. وسيستخدم الزورق المسيّر في المستقبل لمراقبة الأنهار الروسية.
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