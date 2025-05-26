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فيتامين يبطئ الشيخوخة

فيتامين يبطئ الشيخوخة

2025-05-26 07:17:27
(MENAFN- Al-Bayan) أفاد علماء أمريكيون أن مكملات فيتامين D يمكن أن تبطئ الشيخوخة البيولوجية للجسم بشكل كبير. وركزت الدراسة على التيلوميرات، وهي مناطق خاصة في نهايات الكروموسومات تحمي المادة الوراثية. وشارك في الدراسة أكثر من ألف متطوع أعمارهم فوق 50 عاماً، وأكدت نتائج الدراسة أن مكملات فيتامين D تحارب الشيخوخة.

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