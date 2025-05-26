خفافيش تتنصت على فرائسها

MENAFN - Al-Bayan) توصل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة، إلى أن فصيلة من الخفافيش تعيش في قارة أمريكا الجنوبية، يمكنها التعرف إلى فرائسها عن طريق التنصت على نداءات التزاوج، التي يطلقها الذكور لاجتذاب الإناث، وأنها تستطيع عن طريق تحليل صوت النداء، أن تحدد مكان الفريسة ونوعها وحجمها، وما إذا كانت تصلح كغذاء في الأساس، كما لو كانت تستعرض بيانات المتصل، من خلال خاصية ((إظهار رقم الطالب)) على الهاتف.

ويؤكد الباحثون من معهد سميثسونيان لأبحاث المناطق الاستوائية، أن الخفافيش من فصيلة Trachops Cirrhosus، التي تعيش في بنما وبوليفيا والبرازيل في أمريكا الجنوبية، تحدد موقع الفريسة عن طريق التنصت على النقيق الذي يطلقه الذكور من أجل اجتذاب الإناث، وأنها تستطيع تمييز الضفادع الصالحة للأكل من صوتها، وذلك من خلال خبراتها في الصيد والاقتناص.

وتعتبر نتائج هذه الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية Proceedings of the Royal Society، أول دليل علمي لإثبات أن الخفافيش تعتمد على صوت الفريسة، لتحديد سلوكياتها في مجال اختيار الضحية واقتناصها، وأن مهارات الصيد لدى الخفافيش تتحسن مع تقدمها في العمر، وخوض المزيد من تجارب الصيد.