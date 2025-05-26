"طائر" فوق الشمس

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"طائر" فوق الشمس
(MENAFN- Al-Bayan) رصد العلماء جسماً جميلاً وغامضاً فوق الشمس يشبه الطائر، ويبلغ حجم ((جناحه)) نحو 150 ألف كيلومتر. ونشر مختبر علم الفلك الشمسي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بياناً وصورة للجسم المذكور. وجاء في البيان: التقط أحد تلسكوبات LASCO صورة جميلة وغامضة نوعاً ما (أول من أمس)، تُظهر ((طائراً)) أو ((جسم طائر)) يتبعه ((ذيل ملتهب)).
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