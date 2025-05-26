  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
"طائر" فوق الشمس

"طائر" فوق الشمس

2025-05-26 07:17:27
(MENAFN- Al-Bayan) رصد العلماء جسماً جميلاً وغامضاً فوق الشمس يشبه الطائر، ويبلغ حجم ((جناحه)) نحو 150 ألف كيلومتر. ونشر مختبر علم الفلك الشمسي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بياناً وصورة للجسم المذكور. وجاء في البيان: التقط أحد تلسكوبات LASCO صورة جميلة وغامضة نوعاً ما (أول من أمس)، تُظهر ((طائراً)) أو ((جسم طائر)) يتبعه ((ذيل ملتهب)).

MENAFN26052025000110011019ID1109597481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث