إبداعات ميثاء عبدالله.. "بين التبلور والواقع"

MENAFN - Al-Bayan) يُسلط المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، الضوء على المواهب المحلية، من خلال معرض ((ميثاء عبدالله.. بين التبلور والواقع))، المعرض الفردي المتواصل للفنانة الإماراتية ميثاء عبدالله متعددة التخصصات، حيث يدعو المعرض الذي يستمر حتى 30 أغسطس المقبل، زواره إلى تجربة عالم يمتزج فيه الخيال بالواقع، وتتغير فيه الهوية باستمرار، ويتخذ فيه السرد القصصي طابعاً شخصياً عميقاً.

وعبر مزيج آسر من الرسم والنحت، تستكشف ميثاء عبدالله العمق الفني في الفلكلور، والأسطورة، وعلم النفس، والبُنى الاجتماعية، لتبدع أعمالاً تتنقل بين التجريد والتجسيد، ليسلط المعرض الضوء على قوة وقدرة الفن على إثارة وتوليد الحوار، وإلهام التأمل الذاتي، وتوطيد الروابط الثقافية داخل المجتمع.

وفي أعمالها الفنية، تمزج ميثاء عبدالله بين مختلف التخصصات، وتدمج أعمالها بسلاسة بين الفيلم، والتصوير الفوتوغرافي، والنحت، والرسم، والأداء. وتستلهم ممارساتها الفنية أيضاً من الطابع الأدائي للمسرح، مستخدمةً طبيعته المُركّبة لاستكشاف مواضيع الفولكلور والتكيف الاجتماعي. وغالباً ما تُصوّر الفنانة الإماراتية أعمالها في شخصيات محصورة داخل مساحات منزلية ضيقة كاشفة عن ضعفها وتأرجحها في سعيها من أجل استكشاف الذات.