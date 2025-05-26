  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إبداعات ميثاء عبدالله.. "بين التبلور والواقع"

إبداعات ميثاء عبدالله.. "بين التبلور والواقع"

2025-05-26 07:17:26
(MENAFN- Al-Bayan) يُسلط المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، الضوء على المواهب المحلية، من خلال معرض ((ميثاء عبدالله.. بين التبلور والواقع))، المعرض الفردي المتواصل للفنانة الإماراتية ميثاء عبدالله متعددة التخصصات، حيث يدعو المعرض الذي يستمر حتى 30 أغسطس المقبل، زواره إلى تجربة عالم يمتزج فيه الخيال بالواقع، وتتغير فيه الهوية باستمرار، ويتخذ فيه السرد القصصي طابعاً شخصياً عميقاً.

وعبر مزيج آسر من الرسم والنحت، تستكشف ميثاء عبدالله العمق الفني في الفلكلور، والأسطورة، وعلم النفس، والبُنى الاجتماعية، لتبدع أعمالاً تتنقل بين التجريد والتجسيد، ليسلط المعرض الضوء على قوة وقدرة الفن على إثارة وتوليد الحوار، وإلهام التأمل الذاتي، وتوطيد الروابط الثقافية داخل المجتمع.

وفي أعمالها الفنية، تمزج ميثاء عبدالله بين مختلف التخصصات، وتدمج أعمالها بسلاسة بين الفيلم، والتصوير الفوتوغرافي، والنحت، والرسم، والأداء. وتستلهم ممارساتها الفنية أيضاً من الطابع الأدائي للمسرح، مستخدمةً طبيعته المُركّبة لاستكشاف مواضيع الفولكلور والتكيف الاجتماعي. وغالباً ما تُصوّر الفنانة الإماراتية أعمالها في شخصيات محصورة داخل مساحات منزلية ضيقة كاشفة عن ضعفها وتأرجحها في سعيها من أجل استكشاف الذات.

MENAFN26052025000110011019ID1109597479

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث