"دبي للثقافة" ووزارة الاقتصاد.. شراكة جوهرها "الملكية الفكرية"

MENAFN - Al-Bayan) أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد، بهدف توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الملكية الفكرية، والتي تمثل عنصراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لقطاعي الثقافة والفنون. وتأتي هذه المذكرة في سياق التزام الطرفين بنشر الوعي القانوني والثقافي لدى مختلف فئات المجتمع حول أهمية الملكية الفكرية ودورها في دفع عجلة الابتكار والإبداع، وضرورة حمايتها والمحافظة عليها، ما يسهم في دعم اقتصاد المعرفة في الدولة.

ورش عمل

وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الطرفين في تنظيم وإقامة مجموعة من ورش العمل التدريبية المتخصصة والندوات والحلقات النقاشية، والمؤتمرات والملتقيات وغيرها، والمشاركة في البرامج والأنشطة السنوية ذات الصلة بالملكية الفكرية، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات والبرامج المعرفية والإصدارات والملخصات والمنشورات الدورية، وتشجيع نشر البحوث والدراسات العلمية والثقافية الخاصة بالطرفين من خلال القنوات المتاحة لديهما، بهدف دعم منظومة حقوق الملكية الفكرية وحمايتها.

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الإمارات تمتاز ببيئتها الإبداعية والاقتصادية المرنة، التي أسهمت في استقطاب رواد الأعمال والمبدعين، ما انعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة والصناعات الثقافية والإبداعية فيها، لافتة إلى حرص ((دبي للثقافة)) على توفير مناخات ملائمة قادرة على حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المواهب في مختلف المجالات الأدبية والفكرية والفنية.

وقالت: ((نجحت الإمارات خلال السنوات الأخيرة في تطوير منظومتها التشريعية والقانونية الخاصة بالملكية الفكرية في مختلف القطاعات، ما أسهم في تطوير عمليات البحث وتعزيز روح الابتكار لدى أصحاب المواهب، وتشجيع الاستثمار في اقتصاد المعرفة، وإتاحة الفرص لجذب العديد من المشاريع من جميع أنحاء العالم)). وعبرت عن اعتزاز الهيئة بشراكتها مع وزارة الاقتصاد، والتي تعكس التزام ((دبي للثقافة)) بتطوير مسارات تبادل المعرفة والخبرات مع الجهات والدوائر الحكومية المحلية والاتحادية.