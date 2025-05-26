محمد الحسانين بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف

MENAFN - Al-Bayan) توّج تحدي القراءة العربي، التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، الطالب محمد أحمد الحسانين، بطلاً لدورته التاسعة على مستوى الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية، في ختام تصفيات شارك فيها 2.112.004 طلاب وطالبات، من 9700 معهد أزهري، وتحت إشراف 8050 مشرفاً ومشرفة.

وجاء الإعلان عن فوز الطالب محمد أحمد الحسانين من الصف السادس في معهد طلها الابتدائي، التابع لمنطقة الدقهلية، خلال الحفل الختامي للدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف، الذي جرى في القاهرة، بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وعبد الباسط المرزوقي نائب رئيس البعثة للشؤون القنصلية بسفارة الإمارات في مصر، ومشاركة الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، ومسؤولين وتربويين، وعدد كبير من ذوي الطلبة المشاركين في المنافسات، والمتأهلين إلى التصفيات النهائية.

كما جرى في الحفل تكريم الطالب محمد رضا الشحات سليمان، من الصف الثاني عشر في معهد انشاص الرمل، التابع لمنطقة الشرقية، بعد حصوله على المركز الأول في فئة أصحاب الهمم، من بين 2500 طالب وطالبة شاركوا في التصفيات، إضافة إلى تكريم منطقة الإسماعيلية، لنيلها المركز الأول في فئة ((المشرف المتميز)).

قائمة الأوائل

وتأهل إلى التصفيات النهائية عشرة طلاب وطالبات، وهم، إضافة إلى الطالب محمد أحمد الحسانين بطل الدورة التاسعة على مستوى الأزهر الشريف، كل من: شهد وائل محمد من الصف العاشر في معهد فتيات ميت الخولي، التابع لمنطقة الدقهلية، ورحمة محمد عبد الفتاح بكر من الصف الثامن في معهد فتيات كفر الشيخ مفتاح (الغربية)، ومنصور ماجد منصور من الصف التاسع في معهد بنين موط (الوادي الجديد)، وكنزى محمود عبد الجواد إبراهيم من الصف السادس في معهد بدر النموذجي (القاهرة)، وهنا وحيد علي علي من الصف الحادي عشر في معهد فتيات الثانوي (الفيوم)، ومريم إبراهيم عبد العزيز سيد أحمد من الصف الثاني في معهد المنشآت الصغرى الابتدائي (القليوبية)، ونور الله خالد عبد العظيم من الصف السادس في معهد العدوي (بني سويف)، وأحمد عبد العال أحمد أبو الدهب من الصف العاشر في معهد نهيا (الجيزة)، ورويدا محمد أحمد محمد من الصف التاسع في معهد فتيات فايد (الإسماعيلية).

وشهدت الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) مشاركة قياسية، وصلت إلى 32 مليوناً و231 ألف طالب وطالبة، من 50 دولة، يمثلون 132112 مدرسة، وبإشراف 161004 مشرفين ومشرفات.

نشر المعرفة

وثمّن فضيلة الدكتور محمد الضويني، جهود مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) للتشجيع على القراءة في المجتمعات العربية، وتنفيذ برامج ومشاريع نوعية، لتعزيز لترسيخ القراءة عادة يومية في حياة الأجيال الجديدة، وتعزيز ارتباطها باللغة العربية الخالدة.

وقال: ((تجسد مبادرة تحدي القراءة العربي، علامة مضيئة في المسيرة المعرفية والثقافية، وقد أحدثت هذه المبادرة الكريمة منذ إطلاقها في عام 2015، أثراً كبيراً في الارتقاء بإمكانات الطلبة، وحثهم على المطالعة المكثفة،

والاهتمام باللغة العربية، والنهل من العلوم والمعارف، مستلهمين المكانة العظيمة للقراءة في الإسلام، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الذات فكرياً وإنسانياً، ومفتاح التطور الحقيقي في حياة كل فرد ومجتمع)).

وأضاف: ((تمثل مشاركة المعاهد الأزهرية في الدورة التاسعة بأكثر من مليونين و112 ألف طالب وطالبة، نجاحاً جديداً لاستراتيجية الأزهر الشريف في التشجيع على القراءة والمشاركة في هذه المبادرة القرائية النوعية، كما تمثل ثمرة للعمل المشترك بين الأزهر الشريف، ومؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)))، مقدماً التهنئة إلى أبطال فئات التحدي على مستوى الأزهر الشريف، وجميع المشاركين في تصفيات الدورة التاسعة وذوي الطلبة.

مشاركة واسعة

من جانبه، قال الدكتور فوزان الخالدي: ((أظهرت تصفيات الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف، تميز طلبة هذا الصرح العريق، وإصرارهم الدائم على المشاركة الواسعة في المنافسات، وتقديم مستويات مشرفة في الحصيلة المعرفية، والقدرة على الإبداع، بما يجسد رسالة الأزهر الشريف في نشر العلم، وترسيخ مكانة اللغة العربية)).

وأضاف: ((تعد مشاركة طلاب وطالبات الأزهر الشريف في تصفيات الدورة التاسعة، جزءاً من الإنجاز الجديد الذي حققه تحدي القراءة العربي في دورته الحالية، والتي استقطبت 32 مليوناً و231 ألف طالب وطالبة، وهذا يشير إلى التفاني الكبير الذي جسده المشرفون والمشرفات وإدارات المعاهد الأزهرية، ونجاح حملات التعريف بمبادرة تحدي القراءة العربي، وتحفيز الطلبة على خوض منافسات هذه التظاهرة القرائية)).

وهنأ الدكتور فوزان الخالدي، الطالب محمد أحمد الحسانين بطل تحدي القراءة العربي في دورته التاسعة على مستوى الأزهر الشريف، وجميع الفائزين وأوائل الطلاب والطالبات وذويهم، متوجهاً بالشكر إلى جميع المسهمين في إنجاح التصفيات.

حراك معرفي

ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلق في العام الدراسي 2015 – 2016، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمه مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، إلى ترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، وتشجيع الأجيال الصاعدة على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وإنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل.

كما يهدف التحدي إلى بناء المنظومة القيمية للأجيال الصاعدة، من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، وهو ما يرسخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر.