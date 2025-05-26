183 مليون دولار إيرادات "ليلو وستيتش" في شباك التذاكر

MENAFN - Al-Bayan) حصد فيلم الرسوم المتحركة ((ليلو وستيتش))، من إنتاج شركة ((ديزني))، والجزء الثامن من سلسلة أفلام ((مهمة مستحيلة))، أعلى الإيرادات في شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة، وتجاوزت مداخيلهما مجتمعَين 250 مليون دولار، وفق تقديرات شركة ((إكزبيتر ريليشنز)) المتخصصة.

ووصلت إلى 183 مليون دولار إيرادات ((ليلو وستيتش))، وهو صيغة جديدة لكن بالصور الحية من فيلم الرسوم المتحركة عام 2002. ويشكّل هذا المبلغ رقماً قياسياً لإيرادات فيلم في عطلة نهاية الأسبوع، التي تصادف ذكرى ((ميوريال داي))، وفقاً لمجلة ((فرايتي)). وسبق للفيلم أن حقق إيرادات تجاوزت 158 مليون دولار في عروضه العالمية، بحسب ((إكزبيتر ريليشنز)).

ويتناول الفيلم اللقاء بين ليلو، وهي طفلة يتيمة وحيدة من هاواي، تبلغ ست سنوات، تؤدي دورها مايا كيالوها، وستيتش (الذي أُنشئ بتقنية ثلاثية الأبعاد)، وهو كائن فضائي مدمر، يتنكر في هيئة كلب أزرق كثيف الوبر.

أما الجزء الأخير من سلسلة أفلام ((مهمة مستحيلة))، من بطولة توم كروز، فحقق إيرادات بلغت نحو 77 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، وهو ما يعد انطلاقة ((ممتازة))، وربما الأفضل في السلسلة.