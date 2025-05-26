183 مليون دولار إيرادات "ليلو وستيتش" في شباك التذاكر

183 مليون دولار إيرادات "ليلو وستيتش" في شباك التذاكر
ووصلت إلى 183 مليون دولار إيرادات ((ليلو وستيتش))، وهو صيغة جديدة لكن بالصور الحية من فيلم الرسوم المتحركة عام 2002. ويشكّل هذا المبلغ رقماً قياسياً لإيرادات فيلم في عطلة نهاية الأسبوع، التي تصادف ذكرى ((ميوريال داي))، وفقاً لمجلة ((فرايتي)). وسبق للفيلم أن حقق إيرادات تجاوزت 158 مليون دولار في عروضه العالمية، بحسب ((إكزبيتر ريليشنز)).
ويتناول الفيلم اللقاء بين ليلو، وهي طفلة يتيمة وحيدة من هاواي، تبلغ ست سنوات، تؤدي دورها مايا كيالوها، وستيتش (الذي أُنشئ بتقنية ثلاثية الأبعاد)، وهو كائن فضائي مدمر، يتنكر في هيئة كلب أزرق كثيف الوبر.
أما الجزء الأخير من سلسلة أفلام ((مهمة مستحيلة))، من بطولة توم كروز، فحقق إيرادات بلغت نحو 77 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، وهو ما يعد انطلاقة ((ممتازة))، وربما الأفضل في السلسلة.
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