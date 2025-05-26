هجرة المسرحيين إلى السينما.. الإيرادات في قفص الاتهام

MENAFN - Al-Bayan) في عالم تتسيد فيه المادة حتى في مجالات الفنون والإبداع هُجرت خشبة المسرح نوعاً ما، حسب ما يؤكد البعض، ومنهم أحمد سمير، مدير مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، وتسيدت الدراما التلفزيونية والسينمائية، ليصبح ((أبو الفنون)) طيفاً بعيداً عن اهتمامات الفنانين، بينما يرفض فنانون اتهامهم بالابتعاد عن المسرح والاتجاه إلى السينما، لكسب عوائد مالية، ومنهم الفنانة وفاء عامر التي ألقت باللائمة على الإنتاج، وغياب النصوص ومتطلبات السوق وضغوط الحياة!

يوضح أحمد سمير، مدير مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، سبب تراجع اهتمام الفنانين بالأعمال المسرحية، بأن كل فنان يمتلك مجموعة من الاعتبارات يضعها في الحسبان عند اتخاذ قرار المشاركة، وفي مقدمة هذه الاعتبارات يأتي العائد المادي.

ويضيف أن الدافع الرئيسي وراء هذا التحول هو العوائد المالية الكبيرة، التي تحققها الأعمال السينمائية، والتي تفوق ما يحققه عرض مسرحي واحد، يتم تحضيره، وعرضه على فترات طويلة.

ويؤكد سمير أن ابتعاد الفنانين عن خشبة المسرح لا يعني بحال من الأحوال ضعف المسرح ذاته، بل المشكلة تتقاسمها أطراف عديدة، منها الكتاب القادرون على إبداع نصوص مسرحية متميزة، مكتوبة بشكل صحيح وإبداعي يجعل من الصعب على الفنانين رفض المشاركة فيها.

ويتابع سمير: إن العمل المسرحي يتطلب مجهوداً كبيراً من الفنان، بدءاً من البروفات الطويلة، وصولاً إلى التحضير الدقيق لكل تفاصيل الدور، بينما يمكن للفنان في السينما تقديم أعمال ذات جودة متفاوتة دون هذا العبء.

ويشير إلى أن الجودة الأدبية للعمل هي ما يجذب الفنانين، وليس مجرد وجودهم في المسرح، لذا فإن تعزيز الكتابة المسرحية هو عنصر أساسي لاستقطاب النجوم، وإعادة الحيوية إلى العروض المسرحية.

وعن التحديات التي تواجه المسرح يشير سمير إلى أن الفنانين لا يمكنهم تقديم أكثر من ثلاث مسرحيات في السنة، ما يؤدي إلى عائد مادي محدود، مقارنة بالأفلام أو المسلسلات، التي تحقق أرباحاً ضخمة، ومع انتشار المنصات الرقمية أصبح العديد من النجوم يفضلون هذه الوسائط، التي تضمن لهم دخلاً أكبر واهتماماً جماهيرياً أوسع.

ويتابع: إن عبارة ((المسرح أبو الفنون)) لا يمكن تعميمها على كل الفنون، حيث تختلف دوافع الفنانين وأهدافهم، كما أن الفنانين غالباً ما يقيّمون العوائد المالية بجانب قيمة العمل الفني نفسه، ما يؤثر على خياراتهم بين المسرح والسينما أو غيرها من المجالات.

وينوه بأن غياب المشاركة المجتمعية والدعم الإعلامي في الترويج للمسرح ساعد على ابتعاد العديد من الفنانين عن الأعمال المسرحية، التي قد لا تلاقي نفس الزخم والاهتمام الإعلامي لفيلم أو مسلسل درامي.

وفيما يتعلق بمستقبل المسرح يؤكد سمير أن المسرح لا يعاني من أزمة بمفهومها العام، لكن العودة لمكانته المرجوة تتطلب جهوداً جماعية، من فنانين يتجاوزون نمط العمل الروتيني إلى نصوص قوية تجذب المبدعين نحو خشبة المسرح، وبالطبع إنتاج قوي ومدرك لآليات السوق.

في المقابل، ترفض الفنانة وفاء عامر في حديث خاص لـ((البيان)) اتهام الفنانين بأنهم سبب أزمة المسرح، وتوضح وجود عديد من الأسباب وراء تراجع الاهتمام بالأعمال المسرحية والاتجاه نحو السينما والدراما، خلال الآونة الأخيرة.

عزوف

وتؤكد عامر أن المسرح يواجه مجموعة من الأزمات، أبرزها فقدان الترويج والدعاية اللازمة لجذب النجوم، للمشاركة في العروض، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر المسرح – مقارنة بالسينما – ما أثر على إقبال الجمهور، وبالتالي يعزف الفنانون عن الانخراط في هذه التجربة المحكوم عليها بالفشل.

عائد مالي

الفنانة وفاء عامر - التي سبق لها المشاركة في العديد من الأعمال المسرحية منها: ((جواز على ورقة طلاق))، ((حلو وكداب))، ((حلو الكلام))، ((العصمة في إيد حماتي))، ((نشنت يا ناصح)) – تؤكد أن العائد المالي من المسرح لا يُقارن بما يحصل عليه الفنانون من السينما والدراما، مشددة على أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت سلباً على كل أشكال الفن، وأن الفنانين لا يمانعون في تقديم أعمال مسرحية، بشرط أن تكون لها فكرة مبتكرة وقادرة على جذب الجمهور، مع ضرورة توفير أجر مناسب، وكذلك توفير الدعاية الكافية، مشيرة إلى نجاح أعمال مثل (الملك لير) للفنان يحيى الفخراني، لأنها تحقق فيها هذه المعايير، والتي تكتمل بوجود الجمهور الواعي.

تصنيف غير دقيق

ونوهت عامر بأن الأجور في السينما لا تعكس الصورة التي يعتقدها البعض، فالأجور في الأعمال الدرامية تكون أعلى بكثير، موضحة أن تصنيف الفنان بأنه يسعى فقط وراء المال في كل عمل هو تصنيف غير دقيق.

اعتبارات متعددة

وتختتم الفنانة وفاء عامر حديثها بالقول: ((أرفض اتهامنا بهجر المسرح بسبب المال، والأجور تتحدد بناء على اعتبارات متعددة، فالظروف الحياتية ومتطلباتها، وعوامل اقتصادية أخرى أدت إلى زيادة الأجور)).