"مربط دبي" يتألق في بطولة "فيسوفيو" الدولية بإيطاليا

MENAFN - Al-Bayan) افتتح مربط دبي مشواره في الموسم الأوروبي، بتحقيق الكأس الذهبية في منافسات بطولة درع فيسوفيو الدولية، لجمال الخيل العربية 2025، التي اختتمت فعاليتها أول من أمس، في مدينة فيسوفيو الإيطالية. جاء ذلك بعد حصول الفحل ((دي كحلان)) على الكأس الذهبية وسط منافسة كبيرة من جميع الخيول المشاركة من مختلف دول العالم. وسبق لهذا الجواد، أن توج بجائزة المنظمة العالمية للجواد العربي ((الواهو)) في عام 2022، إذ اختير كأفضل خيل من إنتاج الإمارات.

ويعتبر المهر دي كحلان، وهو من الفحل العالمي ثنائي البطولة العالمية في باريس، وبالعديد من البطولات العالمية البطل المنتج رويال كالرز، الذي يعد علامة عالمية في إنتاج الأبطال من الخيول المتميزة، التي لا تزال تصول بإنجازاتها الجمالية في ميادين العالم، و((دي كحلان)) من مواليد الفرس دي عفاف في 2017، وهو من أبطال مهرجان الشارقة للجواد العربي في 2021، إذ أحرز اللقب الذهبي في بطولة الأمهار، ثم اللقب الذهبي في قطر ضمن مهرجان كتارا بين أجمل المهور الجزيرية أو المصرية.

على جانب آخر، تحتفظ بطولة فيسوفيو الدولية لمربط دبي بتألق المهر المتميز ((دي فاري))، وهو من الفحل العالمي إكسكاليبور إي إيه، والفرس المنتجة إيلي فلامينكا، عندما أحرز ذهب الأمهار في أولى المشاركات بالمرابط الدولية موسم 2022. وتعتبر البطولة محطة مهمة قبيل انطلاق فعاليات إحدى أبرز البطولات العالمية، بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية، والتي تصنف ضمن البطولات الأعلى مستوى، إلى جانب بطولة كأس كل الأمم وبطولة العالم، ومن المتوقع أن يسطر مربط دبي أمجاداً جديدة هذا الموسم ليؤكد قوته العالمية في البطولات الخارجية، ويحتفظ بصدارته القياسية في الميداليات والألقاب، بعد موسم محلي أكد خلاله مكانته القيادية بين أبرز المرابط في البطولات المحلية والدولية، التي شهدتها الإمارات.