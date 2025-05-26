"مربط دبي" يتألق في بطولة "فيسوفيو" الدولية بإيطاليا

"مربط دبي" يتألق في بطولة "فيسوفيو" الدولية بإيطاليا
ويعتبر المهر دي كحلان، وهو من الفحل العالمي ثنائي البطولة العالمية في باريس، وبالعديد من البطولات العالمية البطل المنتج رويال كالرز، الذي يعد علامة عالمية في إنتاج الأبطال من الخيول المتميزة، التي لا تزال تصول بإنجازاتها الجمالية في ميادين العالم، و((دي كحلان)) من مواليد الفرس دي عفاف في 2017، وهو من أبطال مهرجان الشارقة للجواد العربي في 2021، إذ أحرز اللقب الذهبي في بطولة الأمهار، ثم اللقب الذهبي في قطر ضمن مهرجان كتارا بين أجمل المهور الجزيرية أو المصرية.
على جانب آخر، تحتفظ بطولة فيسوفيو الدولية لمربط دبي بتألق المهر المتميز ((دي فاري))، وهو من الفحل العالمي إكسكاليبور إي إيه، والفرس المنتجة إيلي فلامينكا، عندما أحرز ذهب الأمهار في أولى المشاركات بالمرابط الدولية موسم 2022. وتعتبر البطولة محطة مهمة قبيل انطلاق فعاليات إحدى أبرز البطولات العالمية، بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية، والتي تصنف ضمن البطولات الأعلى مستوى، إلى جانب بطولة كأس كل الأمم وبطولة العالم، ومن المتوقع أن يسطر مربط دبي أمجاداً جديدة هذا الموسم ليؤكد قوته العالمية في البطولات الخارجية، ويحتفظ بصدارته القياسية في الميداليات والألقاب، بعد موسم محلي أكد خلاله مكانته القيادية بين أبرز المرابط في البطولات المحلية والدولية، التي شهدتها الإمارات.
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