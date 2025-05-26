أكاديمية فاطمة بنت مبارك تختتم منافسات بطولة الريشة الطائرة

MENAFN - Al-Bayan) اختتمت أول من أمس، منافسات بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للريشة الطائرة، التي أقيمت في مقر الأكاديمية بمشاركة 85 لاعبة من مختلف أنحاء الدولة، وتم تتويج الفائزات. وأقيمت البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.

نالت المركز الأول لفئة المواطنات اللاعبة غدير الظاهري، وجاءت بالمركز الثاني اللاعبة فطيم الظهوري، والمركز الثالث اللاعبة سميرة البلوشي، فيما نالت موزة العليلي جائزة أفضل ضاربة، وفي فئة المقيمات نالت المركز الأول براكرتي بارت، والثاني نوراني راتو، والثالث ماروميتا، فيما نالت جائزة أفضل ضاربة اللاعبة زهرة رحمة.

توجت اللاعبات الفائزات نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وناصر المري الأمين العام لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بحضور بشرى النجار عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، وعبد الله التميمي ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية. أقيمت البطولة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي لألعاب المضرب، واتحاد الإمارات للريشة الطائرة.