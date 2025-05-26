أكاديمية فاطمة بنت مبارك تختتم منافسات بطولة الريشة الطائرة

أكاديمية فاطمة بنت مبارك تختتم منافسات بطولة الريشة الطائرة
نالت المركز الأول لفئة المواطنات اللاعبة غدير الظاهري، وجاءت بالمركز الثاني اللاعبة فطيم الظهوري، والمركز الثالث اللاعبة سميرة البلوشي، فيما نالت موزة العليلي جائزة أفضل ضاربة، وفي فئة المقيمات نالت المركز الأول براكرتي بارت، والثاني نوراني راتو، والثالث ماروميتا، فيما نالت جائزة أفضل ضاربة اللاعبة زهرة رحمة.
توجت اللاعبات الفائزات نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وناصر المري الأمين العام لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بحضور بشرى النجار عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، وعبد الله التميمي ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية. أقيمت البطولة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي لألعاب المضرب، واتحاد الإمارات للريشة الطائرة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين