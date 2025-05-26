سهيل بن بطي: "الألعاب المدرسية" تكشف عن جيل واعد من المواهب

MENAFN - Al-Bayan) أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، الأمين العام لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أن النسخة الثانية من بطولة ((الألعاب المدرسية)) شهدت تطوراً ملحوظاً في أعداد المشاركين وجودة المخرجات، ما يعكس تنامي الاهتمام بالرياضة المدرسية على مستوى الدولة.

مواهب

وأشار، على هامش حضوره أمس لنهائي دورة الألعاب المدرسية في دبي، إلى أن عدد المدارس المشاركة ارتفع إلى 875 مدرسة مقارنة بـ 350 في النسخة الماضية، وأن عدد المشاركين بلغ نحو 5000 طالب وطالبة، تأهل منهم 2686 إلى النهائيات، فيما توج 1365 منهم بميداليات، ما يؤكد اتساع قاعدة المنافسة.

وأوضح الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، أن النسخة الحالية شهدت إدراج رياضتي الشطرنج وكرة الطاولة، وقد لاقتا إقبالاً كبيراً، خصوصاً من المناطق البعيدة، وأسفرتا عن اكتشاف مواهب جديدة في تخصصات محددة.

وأضاف أن البطولة هذا العام تميزت بجمع وتحليل بيانات دقيقة عن الطلبة الموهوبين بالتعاون مع شركات متخصصة، شملت مؤشرات بدنية وفسيولوجية تساعد على التقييم العلمي لقدراتهم التنافسية، بدلاً من الاكتفاء بالطرق التقليدية.

وأكد أن لجنة المواهب تتابع هذه البيانات وتتواصل مع الاتحادات المعنية لاحتضان المتميزين وصقلهم، تمهيداً لضمهم إلى لجنة ((النخبة)) المعنية بالإعداد الأولمبي، مؤكداً على العمل لتوسيع المشاركة في النسخة المقبلة بإضافة رياضات جديدة وزيادة عدد المدارس والطلبة المشاركين، دعماً لاستراتيجية الدولة في بناء جيل رياضي قادر على تمثيل الإمارات في المحافل الدولية.