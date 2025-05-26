ريتان يقتحم "السباق إلى دبي" للغولف برقم قياسي جديد

ريتان يقتحم "السباق إلى دبي" للغولف برقم قياسي جديد
وسجل ريتان ((27 عاماً)) رقماً قياسياً جديداً في تاريخ البطولة بتحقيقه 10 ضربات تحت المعدل في الجولة الختامية، ليتساوى مع الأسكتلندي إيوان فيرجسون والهولندي داريوس فان دريل بمجموع 13 ضربة تحت المعدل، قبل أن يحسم اللقب لصالحه في الجولات الفاصلة بفارق ضربة واحدة.
وجمع ريتان 585 نقطة بهذا الفوز، ليتقدم 27 مركزاً ويبلغ إجمالي نقاطه 1072 نقطة، مقتحماً قائمة العشرة الأوائل في الترتيب. ويواصل الإيرلندي الشمالي روري ماكروي صدارة الترتيب العام بـ2086 نقطة، يليه الإنجليزي لوري كانتر بـ1507 نقاط، ثم تيريل هاتون بـ1497 نقطة، علماً بأنه توج بلقب ((هيرو دبي ديزرت كلاسيك)) هذا الموسم.
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