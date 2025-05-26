ريتان يقتحم "السباق إلى دبي" للغولف برقم قياسي جديد

MENAFN - Al-Bayan) تقدم النرويجي كريستوفر ريتان إلى المركز العاشر في التصنيف العالمي لـ((السباق إلى دبي))، ضمن جولة دي بي ورلد، عقب فوزه بلقبه الأول في الجولة العالمية خلال بطولة سودال البلجيكية المفتوحة التي اختتمت أمس في نادي رينكفين الدولي للغولف بمدينة أنتويرب.

وسجل ريتان ((27 عاماً)) رقماً قياسياً جديداً في تاريخ البطولة بتحقيقه 10 ضربات تحت المعدل في الجولة الختامية، ليتساوى مع الأسكتلندي إيوان فيرجسون والهولندي داريوس فان دريل بمجموع 13 ضربة تحت المعدل، قبل أن يحسم اللقب لصالحه في الجولات الفاصلة بفارق ضربة واحدة.

وجمع ريتان 585 نقطة بهذا الفوز، ليتقدم 27 مركزاً ويبلغ إجمالي نقاطه 1072 نقطة، مقتحماً قائمة العشرة الأوائل في الترتيب. ويواصل الإيرلندي الشمالي روري ماكروي صدارة الترتيب العام بـ2086 نقطة، يليه الإنجليزي لوري كانتر بـ1507 نقاط، ثم تيريل هاتون بـ1497 نقطة، علماً بأنه توج بلقب ((هيرو دبي ديزرت كلاسيك)) هذا الموسم.