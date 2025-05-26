الهولندي جيري أول أوروبي يفوز بلقب "دولية الشارقة لأساتذة الشطرنج"

MENAFN - Al-Bayan) شهد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أمس، ختام بطولة الشارقة لأساتذة الشطرنج في نسختها الثامنة، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة 350 لاعباً ولاعبة من 60 دولة.

وأكد معاليه، أن البطولة تعكس المكانة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية، لا سيما في رياضة الشطرنج، التي تجمع بين الفكر والتخطيط والموهبة. وقال وزير الرياضة: ((هذه البطولة نجحت في ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية تستقطب نخبة من أبطال العالم، وتفتح المجال أمام المواهب الصاعدة لاكتساب الخبرة والتعرّف على أساليب اللعب المختلفة لتطوير أساليبهم الخاصة على أعلى المستويات)).

وأضاف معاليه أن الإقبال الكبير والتنظيم المتميّز للبطولة عكس التزام نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ومجلس الشارقة الرياضي بدعم مسيرة تطوير اللعبة، وتعزيز دور الإمارة مركزاً دولياً لرياضة الشطرنج، كما أن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة ساهم في تقديم نسخة متميزة بكل المقاييس.

وأشاد معاليه بكافة الجهود التي وقفت خلف هذا النجاح، مؤكداً أن وزارة الرياضة تضع ضمن أولوياتها دعم المبادرات النوعية التي تُسهم في ترسيخ مكانة الإمارات في استضافة البطولات العالمية، وإعداد جيل من الأبطال المحليين القادرين على التميّز دولياً.

حضر ختام البطولة وتوزيع الجوائز، الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس الاتحاد العربي للعبة، وتريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد كبير من الشخصيات الرياضية.

وشهد الحفل الإعلان عن الفائزين بجائزة الاتحاد العربي للترجمة والتأليف، وتكريم لجنة الجائزة، حيث فاز الهولندي أنيش جيري بلقب بطولة الأساتذة، بعدما انفرد بالقمة بعد الجولة التاسعة وسجل 7 نقاط، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها لاعب أوروبي بلقب البطولة.

من جهته، قال عيسى هلال الحزامي: ((إن البطولة قدمت مستويات فنية عالية وشهدت مشاركة قياسية للمرة الأولى وجنسيات من 60 دولة، وهذا ما يؤكد السمعة العالمية التي تحظى بها))، معرباً عن الفخر بأن يتم تنظيم بطولة بهذا المستوى الاحترافي، موجهاً الشكر إلى إدارة النادي برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، وإلى اللجنة المنظمة للبطولة، مؤكداً أن هذه البطولات تكشف عن مواهب جديدة في كل نسخة ومولد نجوم جدد.