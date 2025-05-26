"الفرسان".. احتفالية من أبوظبي إلى دبي بالدرع التاسعة

MENAFN - Al-Bayan) نظم شباب الأهلي مسيرة احتفالية في حافلة مكشوفة للاعبي فريقه مع درع دوري أدنوك للمحترفين، من استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وحتى استاد راشد في مقر النادي بدبي، حيث كان هناك عددٌ من جماهير النادي للاحتفال بتتويج الفريق باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، بعدما تسلم درع البطولة عقب فوزه على مضيفه الجزيرة 2 - 1، في مباراتهما ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة من عمر الدوري.

وقال اللواء طلال الشنقيطي رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم: نهنئ كل محبي النادي على الإنجازات المحققة، بعد موسم كان صعباً، ولكن الحمد لله كنا مجتهدين، والحصيلة والخروج برباعية من 6 بطولات أمر جيد، والقادم أفضل بإذن الله، وما تحقق، جاء بفضل اجتهاد الفريق، وتوفير الاستقرار الفني والإداري، حتى حققنا المطلوب، وفق الخطة الموضوعة، وبعدما تضافرت الجهود، وفق رؤية واستراتيجية واضحة، لتحقيق موسم إيجابي.

وقال عبد المجيد حسين نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي للكرة: 4 بطولات إنجاز كبير، وعلينا أن نكون أقوى في المواسم المقبلة، لأنني متأكد أن الموسم المقبل سيكون أشرس وأقوى من الموسم المنتهي، ونحن في نادٍ لا نقبل المركز الرابع، ويبحث دائماً عن العدد الأكبر من البطولات، والوصول للقمة والإنجازات سهل، ولكن المحافظة عليها يكون أكثر صعوبة، ودوري أبطال آسيا للنخبة، طموح مشروع نسعى إليه، ويتطلب هذا الأمر جاهزية وعملاً كبيراً، ونطلب دعم ومساندة الفريق.

وعن مستقبل المدرب البرتغالي باولو سوزا مع شباب الأهلي، وترتيبات التحضير للموسم الجديد، قال: لكل وقت حديث، والآن نحتفل بالتتويج، وسنرى ما يحدث مستقبلاً، والأهم بالنسبة لنا في شركة شباب الأهلي للكرة، المزيد من الجهد والعمل في تجهيز الفريق، للحفاظ على ما تحقق، والسعي بكل قوة لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات.

وقال خالد الكعبي إداري شباب الأهلي: دائماً ما ننافس على كافة البطولات التي نشارك فيها، ولكن الظروف لم تكن تساعدنا، وفي هذا الموسم، أثمرت جهودنا تحقيق رباعية تاريخية، من 6 بطولات تنافسنا فيها بكل قوة، على الرغم من الإصابات العديدة التي تعرض لها الفريق، وتلك الحصيلة ستكون حافزاً قوياً لنا في الموسم القادم.